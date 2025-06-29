Наушники Samsung Galaxy Buds Core оценили в $60

Компания Samsung объявила о выходе беспроводных наушников Galaxy Buds Core, которые обойдутся на дебютном индийском рынке в эквивалент 60 долларов. Новинка характеризуется системой активного шумоподавления (ANC), тремя микрофонами для подавления шума во время телефонных разговоров, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, чёрной и белой расцветками, массой одного наушника 5,3 грамма, массой зарядного футляра 31,2 грамма, временем автономной работы до 35 часов с учетом зарядного кейса и без включённого шумоподавления, а также до 20 часов с активированным ANC. Когда наушники появятся в других странах, пока не сообщается.