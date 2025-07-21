Обзор Defender Phantom Pro. Игровые беспроводные наушники

Наушники Defender Phantom Pro поддерживают два вида беспроводного соединения, виртуальное 7.1 звучание, оснащены микрофоном с шумоподавлением и дают до двух дней работы без подзарядки. Использоваться может с разными типами устройств, работающими под разными платформами. При этом эта модель относится к доступному ценовому сегменту.

Комплектация

Упаковка с оформлением, на внутренней ее стороне подробная информация по характеристикам. Комплект включает USB-кабель для зарядки, USB-C – 3.5 аудиоджек кабель для проводного соединения, передатчик и переходник на USB-разъем, карточку с бонусом кодом для игры Crossout, руководство пользователя.

Внешний вид

Наушники закрытого типа, выполненные в традиционной конструкции из пластика. Широкое оголовье на внутренней стороне которого дышащая вставка.

Направляющие выполнены из стали, обеспечивая прочность и возможность подбора оптимальной посадки на голове пользователя. Основная часть белого цвета и дополняют его акцентные вставки черного цвета.

Габаритные чашки, обхватывающие уши и обеспечивающие пассивную звукоизоляцию с возможностью сконцентрироваться на происходящем на экране или на прослушивании музыки при ношении на улице.

На левой чаше поворотная ножка микрофона. В то время когда не ведется общение его можно поднять и он не будет мешаться в обычных сценариях.

Амбушюры из мягкой экокожи. Приятно тактильно и легко обслуживаются, но в теплом помещении в них может наблюдаться запотевание. Внутри наполнитель с памятью формы.

Органы управления у Defender Phantom Pro на боковой грани. Тут переключатель режимов беспроводного соединения, кнопка питания и выключения микрофона. Поворотный регулятор громкости. Разъем USB-C используется для зарядки и для проводного подключения к источнику сигнала, кабель в комплекте уже предусмотрели.

В комплекте идет адаптер, который будет удобно использовать с разными типами устройств. Основной передатчик очень компактен и подключается к USB-C и для него есть переходник в виде флешки на USB.

Тесты

Гарнитура поддерживает подключение по Bluetooth на расстоянии до 10 метров, а также по радиоканалу частотой 2.4 ГГц с помощью комплектного передатчика. Два вида соединения дают гибкость и использование с разными устройствами, позволяя подключаться в зависимости от сценария. Есть речь идет про игры оптимально задействовать радиоканал, на нем меньше задержек, в остальном на качество звука не влияет, Bluetooth меньше затрачивает энергии и дает больше автономности.

Хотя тут с автономностью все в порядке. От 20 до 40 часов в зависимости от сценариев эксплуатации получаем честные. По ношению на голове тоже все в порядке, длительно носить можно без дискомфорта и усталости.

По звуку это характерные игровые наушники с живым звуком и акцентированием низких частот. Возможность насладиться спецэффектами в играх и фильмах. Подойдут для прослушивания музыки, просмотра сериалов и типовой работы.

Итоги

Defender Phantom Pro – добротные беспроводные игровые наушники с двумя вариантами соединения, живым звучанием, длительным временем автономной работы, продуманной конструкцией.