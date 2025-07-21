Обзор Defender Phantom Pro. Игровые беспроводные наушники

Направляющие выполнены из стали, обеспечивая прочность и возможность подбора оптимальной посадки на голове пользователя. Основная часть белого цвета и дополняют его акцентные вставки черного цвета.
Габаритные чашки, обхватывающие уши и обеспечивающие пассивную звукоизоляцию с возможностью сконцентрироваться на происходящем на экране или на прослушивании музыки при ношении на улице.
На левой чаше поворотная ножка микрофона. В то время когда не ведется общение его можно поднять и он не будет мешаться в обычных сценариях.
Амбушюры из мягкой экокожи. Приятно тактильно и легко обслуживаются, но в теплом помещении в них может наблюдаться запотевание. Внутри наполнитель с памятью формы.
Органы управления у Defender Phantom Pro на боковой грани. Тут переключатель режимов беспроводного соединения, кнопка питания и выключения микрофона. Поворотный регулятор громкости. Разъем USB-C используется для зарядки и для проводного подключения к источнику сигнала, кабель в комплекте уже предусмотрели.
В комплекте идет адаптер, который будет удобно использовать с разными типами устройств. Основной передатчик очень компактен и подключается к USB-C и для него есть переходник в виде флешки на USB.
Гарнитура поддерживает подключение по Bluetooth на расстоянии до 10 метров, а также по радиоканалу частотой 2.4 ГГц с помощью комплектного передатчика. Два вида соединения дают гибкость и использование с разными устройствами, позволяя подключаться в зависимости от сценария. Есть речь идет про игры оптимально задействовать радиоканал, на нем меньше задержек, в остальном на качество звука не влияет, Bluetooth меньше затрачивает энергии и дает больше автономности.
Хотя тут с автономностью все в порядке. От 20 до 40 часов в зависимости от сценариев эксплуатации получаем честные. По ношению на голове тоже все в порядке, длительно носить можно без дискомфорта и усталости.
По звуку это характерные игровые наушники с живым звуком и акцентированием низких частот. Возможность насладиться спецэффектами в играх и фильмах. Подойдут для прослушивания музыки, просмотра сериалов и типовой работы.