Обзор Defender IGNIS. Игровые наушники с подсветкой и микрофоном

Коробка с привлекательным внешним оформлением. комплект включает буклет по онлайн игре, руководство пользователя.
Конструкция выдерживает случайные падения и небольшие деформация. Злоупотреблять этим не стоит, это страховка при неаккуратном обращении.
Чашки овальной формы, напоминает модели «авиаторы». Выполнены из белого пластика с логотипом бренда в центре.
При подключении к питанию внешний вид преображается. Вся площадь чашек и оголовья подсвечиваются заполняющей подсветкой. Здесь предустановленный эффект.
Еще один элемент с подсветкой на капсюле микрофона. Она в отличие от чашки несет информативную задачу и ее работа зависит от актуального статуса его работы, позволяя наглядно контролировать. Сам он выполнен на гибкой ножке, несъемный.
Амбушюры Defender IGNIS выполнены из пористой ткани, снижая уровень запотевания при эксплуатации в теплом помещении. Мягкие, хорошо восстанавливают свою форму.
Органы управления перенесены в пульт на интерфейсном кабеле. Тут поворотный регулятор, кнопка отключения микрофона и беззвучного режима, выключения подсветки.
Длина кабеля 2.2 метра, хороший запас для возможности удаленного подключения к системному блоку.
Посадка на голове удобна. Нет излишнего давления на голову, при беспрерывной эксплуатации в течение нескольких часов дискомфорта не было. Всенаправленный микрофон будет полезен в онлайн играх.