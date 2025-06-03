Обзор Defender IGNIS. Игровые наушники с подсветкой и микрофоном

Игровые наушники Defender IGNIS относятся к доступному сегменту, используют подключение по интерфейсу USB, располагают всенаправленным микрофоном и могут похвастать многоцветной подсветкой с отдельной кнопкой для ее отключения. Выполнена по схеме закрытого типа.

Комплектация

Коробка с привлекательным внешним оформлением. комплект включает буклет по онлайн игре, руководство пользователя.

Внешний вид

У гарнитуры двойное исполнения оголовья с контуром из стали в оплетке из прозрачного пластика и внутреннем подпружиненным подвесе. В итоге при сохранении жесткости конструкции она не требует ручной подборки посадки.

Конструкция выдерживает случайные падения и небольшие деформация. Злоупотреблять этим не стоит, это страховка при неаккуратном обращении.

Чашки овальной формы, напоминает модели «авиаторы». Выполнены из белого пластика с логотипом бренда в центре.

При подключении к питанию внешний вид преображается. Вся площадь чашек и оголовья подсвечиваются заполняющей подсветкой. Здесь предустановленный эффект.

Еще один элемент с подсветкой на капсюле микрофона. Она в отличие от чашки несет информативную задачу и ее работа зависит от актуального статуса его работы, позволяя наглядно контролировать. Сам он выполнен на гибкой ножке, несъемный.

Амбушюры Defender IGNIS выполнены из пористой ткани, снижая уровень запотевания при эксплуатации в теплом помещении. Мягкие, хорошо восстанавливают свою форму.

Органы управления перенесены в пульт на интерфейсном кабеле. Тут поворотный регулятор, кнопка отключения микрофона и беззвучного режима, выключения подсветки.

Тесты

Длина кабеля 2.2 метра, хороший запас для возможности удаленного подключения к системному блоку.Для подключения используется USB, достаточно подключить гарнитуру к системе и она будет автоматически определена. Установка драйвера не требуется. Поддерживаются разные операционные системы. За звук в них отвечают 50 мм динамики. Сцена с заметным акцентированием средних частот, ровная, но без «характера». Универсальная модель под прослушивание музыки, игры и фильмы.

Посадка на голове удобна. Нет излишнего давления на голову, при беспрерывной эксплуатации в течение нескольких часов дискомфорта не было. Всенаправленный микрофон будет полезен в онлайн играх.

Итоги

Defender IGNIS – недорогие USB-наушники для игр с микрофоном. Надежное исполнение оголовья, эффектная реализация подсветки, пульт с кнопками управления и запас по длине кабеля.