Обзор Defender IGNIS. Игровые наушники с подсветкой и микрофоном

Игровые наушники Defender IGNIS относятся к доступному сегменту, используют подключение по интерфейсу USB, располагают всенаправленным микрофоном и могут похвастать многоцветной подсветкой с отдельной кнопкой для ее отключения. Выполнена по схеме закрытого типа.

Обзор Defender IGNIS

Комплектация

Обзор Defender IGNIS

Коробка с привлекательным внешним оформлением. комплект включает буклет по онлайн игре, руководство пользователя.

Обзор Defender IGNIS

Внешний вид

У гарнитуры двойное исполнения оголовья с контуром из стали в оплетке из прозрачного пластика и внутреннем подпружиненным подвесе. В итоге при сохранении жесткости конструкции она не требует ручной подборки посадки.

Обзор Defender IGNIS

Конструкция выдерживает случайные падения и небольшие деформация. Злоупотреблять этим не стоит, это страховка при неаккуратном обращении.

Обзор Defender IGNIS

Чашки овальной формы, напоминает модели «авиаторы». Выполнены из белого пластика с логотипом бренда в центре.

Обзор Defender IGNIS

При подключении к питанию внешний вид преображается. Вся площадь чашек и оголовья подсвечиваются заполняющей подсветкой. Здесь предустановленный эффект.

Обзор Defender IGNIS

Еще один элемент с подсветкой на капсюле микрофона. Она в отличие от чашки несет информативную задачу и ее работа зависит от актуального статуса его работы, позволяя наглядно контролировать. Сам он выполнен на гибкой ножке, несъемный.

Обзор Defender IGNIS

Амбушюры Defender IGNIS выполнены из пористой ткани, снижая уровень запотевания при эксплуатации в теплом помещении. Мягкие, хорошо восстанавливают свою форму.

Обзор Defender IGNIS

Органы управления перенесены в пульт на интерфейсном кабеле. Тут поворотный регулятор, кнопка отключения микрофона и беззвучного режима, выключения подсветки.

Обзор Defender IGNIS

Длина кабеля 2.2 метра, хороший запас для возможности удаленного подключения к системному блоку.

Тесты

Для подключения используется USB, достаточно подключить гарнитуру к системе и она будет автоматически определена. Установка драйвера не требуется. Поддерживаются разные операционные системы. За звук в них отвечают 50 мм динамики. Сцена с заметным акцентированием средних частот, ровная, но без «характера». Универсальная модель под прослушивание музыки, игры и фильмы.

Обзор Defender IGNIS

Посадка на голове удобна. Нет излишнего давления на голову, при беспрерывной эксплуатации в течение нескольких часов дискомфорта не было. Всенаправленный микрофон будет полезен в онлайн играх.

Обзор Defender IGNIS

Итоги

Defender IGNIS – недорогие USB-наушники для игр с микрофоном. Надежное исполнение оголовья, эффектная реализация подсветки, пульт с кнопками управления и запас по длине кабеля.
Наушники Meizu PANDAER Pro 3s оценили в 40 долларов …
Компания Meizu объявила о выпуске беспроводных наушников PANDAER Pro 3s, которые основаны на 12,4-мм драй…
Наушники Xiaomi Buds 5 Pro представлены в Европе…
Несколько дней назад компания Xiaomi представила в Китае беспроводные наушники Buds 5 Pro и Buds 5 Pro Wi…
Наушники Realme Buds T200 оценили в 18 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Buds T200, которая получила 12,4-мм …
ZONE 51 GENEZIS обзор и тесты беспроводных игровых наушников…
Изучаемые наушники ZONE 51 GENEZIS поддерживают два варианта беспроводного соединения, позволяя выбирать …
Представлена игровая гарнитура CHERRY XTRFY H3 Wireless…
Компания CHERRY, известная периферией для геймеров, представила свою первую беспроводную игровую гарнитур…
Наушники Sennheiser HD 550 оценили в 300 долларов …
Компания Sennheiser Electronic пополнила ассортимент наушников моделью HD 550, которая может похвастаться…
Наушники iQOO Buds 1i оценили в 20 долларов …
Бренд iQOO пополнил ассортимент недорогих беспроводных наушников моделью iQOO Buds 1i, которая основана н…
Наушники Redmi Buds 7S оценили в 27 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Redmi Buds 7S, которая оценена на де…
Недорогие TWS-наушники с активным шумоподавлением. Обзор Honor Choice Earbuds X7 LiteНедорогие TWS-наушники с активным шумоподавлением. Обзор Honor Choice Earbuds X7 Lite
Беспроводные наушники открытого типа. Обзор Nank UltraБеспроводные наушники открытого типа. Обзор Nank Ultra
ZONE 51 GENEZIS обзор и тесты беспроводных игровых наушниковZONE 51 GENEZIS обзор и тесты беспроводных игровых наушников
Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлением. Обзор Creative Zen Hybrid Gen 2Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлением. Обзор Creative Zen Hybrid Gen 2
Недорогие беспроводные наушники с шумоподавлением. Обзор HABBARMERS F16Недорогие беспроводные наушники с шумоподавлением. Обзор HABBARMERS F16
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor