Удобные игровые наушники. Обзор Rapoo VH500

Игровая гарнитура должна удовлетворят не только качеством звука, но и удобством конструкции. Такая связка позволит насладиться атмосферой, погрузиться в происходящее на экране, а также провести длительное время без дискомфорта. Изучая гарнитуры у нас в редакции мы уделяем внимание всем этим параметрам и сегодня на очереди будут Rapoo VH500 с виртуальным 7.1 звуком и микрофоном с шумоподавлением.

Rapoo VH500

Комплектация

Коробка с фирменных цветах с изображением и данными по характеристикам. Комплект включает руководство пользователя.

Rapoo VH500

Внешний вид

Двойное оголовье с внешним силовым стальным контуром из двух направляющих и гибким внутренним на подпружиненном креплении. Гарнитура устойчива к деформациям с изгибами, не подвержена излому, хотя злоупотреблять этим явно не стоит, а также не требует индивидуальной подстройки.

Rapoo VH500

Подойдет под людей разного возраста. На голову излишне не давит, при этом нет пластиковых направляющих, подверженных поломкам.

Rapoo VH500

Чашки круглой формы, сочетает в себе матовые и глянцевые поверхности. По центру внешней части логотип бренда, который как и круговая окантовка идет с многоцветной подсветкой.

Rapoo VH500

На внешней грани поворотный регулятор громкости. За счет ребристой поверхности хорошо определяется слепым методом. На этой же чашке гибкая ножка микрофона с капсюлем со светодиодной индикацией.

Rapoo VH500

Снизу выходит интерфейсный кабель, место которого усилено и защищено от перегибов. Оплетка устойчива к запутыванию. Длина 220 сантиметров.

Rapoo VH500

Амбушюры у Rapoo VH500 из экокожи. Мягкая, внутри наполнитель. Охватывает уши, обеспечивая пассивную звукоизоляцию.

Rapoo VH500

Тесты

Для подключения используется интерфейс USB, определяются автоматически и сразу доступны для вывода звука. Использовать можно с ПК и рядом игровых консолей. За звук в них отвечают 50 мм динамики с поддержкой виртуального 7.1 звука. Использовали их в Escape from Tarkov, Battlefield 2042 и новом Monster Hunt Wilds.

Rapoo VH500

Детализированная середина, басы с напором, которые оттягивают внимание на себя, в динамичных сценах. В них можно слушать музыку, смотреть фильмы и использовать в качестве повседневной гарнитуры.

Rapoo VH500

Посадка у наушников на голове удобная. Можно проводить длительное время. Отметим, поддержку шумоподавления при передаче голоса, это улучшит взаимодействие при игре в сетевые игры.

Rapoo VH500

Итоги

Rapoo VH500 – эргономичная игровая гарнитура с ENC и надежной конструкцией, поддерживающая виртуальный 7.1 звук, с USB-интерфейсом и подсветкой.
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