Обзор SVEN E-310B. TWS-наушники с ANC и ENC

Внутриканальные наушники SVEN E-310B оснащены 13 мм динамиком со сбалансированным и детализированным звучанием. Поддерживает улучшенное качество звучания во время разговоров, используя группу сразу из четырех микрофонов, отсекающих внешний шум. Активное шумоподавление с режимом прозрачности. Используют Bluetooth 5.4 и игровой режим с низкими задержками.

Обзор SVEN E-310B

Комплектация

Компактная коробка с данными по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает зарядный кабель, две пары дополнительных силиконовых амбушюр и документацию.

Обзор SVEN E-310B

Внешний вид

Отличительной особенностью этих наушников стало наличие на зарядном кейсе символьно-цифрового дисплея. Они выводят информацию по оставшемуся заряду аккумулятора. Индикация активируется при открытии крышки.

Обзор SVEN E-310B

Сам же кейс с традиционным исполнением. Компактен с закругленными боковыми гранями и откидной крышкой. Внутри наушники удерживаются при помощи магнитов.

Обзор SVEN E-310B

Заряжается через разъем USB-C в основании. Емкость встроенного в него аккумулятора составляет 300 мАч.

Обзор SVEN E-310B

Зарядный кейс, как и наушники, выполнены из пластика. Белый цвет и матовое покрытие не создадут проблем в ходе эксплуатации.

Обзор SVEN E-310B

Вытянутая ножка, слегка приплюснута. На внешней стороне микрофон шумоподавления и второй в ее основании.

Обзор SVEN E-310B

Управление сенсорное, зона у SVEN E-310B находится на внешней стороне чашек. Тут простая и интуитивная схема взаимодействия. Можно переключать треки, менять громкость, отвечать и отклонять входящий вызов, активировать голосовой помощник.

Обзор SVEN E-310B

На ножку динамика ставятся силиконовые амбушюры. В комплекте три пары с разными габаритами для выбора удобной посадки. На внешней стороне чашки есть отверстия, компенсирующие давление.

Софт

Для детального управления используется Smart Life, популярное приложение для управления умным домом. Оно доступно на iOS и Android. Приятное оформление с детальным набором возможностей.

Обзор SVEN E-310B

Выбор режима работы системы активного шумоподавления – отключено, шумоподавление и прозрачность.

Обзор SVEN E-310B

Есть функция поиск, отображая последнее место соединения. Просмотр схемы сенсорного управления.

Обзор SVEN E-310B

Эквалайзер с набором профилей под разные музыкальные жанры. Усиление басов.

Тесты

Для соединения SVEN E-310B используют Bluetooth 5.4 с кодеками SBC и AAC. В режим сопряжения переходят при открытии крышки. Проблем в работе в ходе эксплуатации с разными типами устройств не обнаружено. В приложении можно активировать «игровой режим» с уменьшенными задержками.

Обзор SVEN E-310B

Звук воспроизводят 13 мм драйверы. Звук напористый и басовитый. Верхи немного зажаты, но наушники хорошо справляются с вокалом, классикой и также подойдут для прослушивания аудиокниг. Не искажают, сохраняя четкость. Запас по громкости у них достаточен.

Обзор SVEN E-310B

Есть система активного шумоподавления, которая будет актуальная при эксплуатации в городе, позволяя отсечь весь шум и сосредоточиться на звуке. Есть режим прозрачности. Подойдут наушники людям разного возраста, посадка в ушах удобно. В среднем на одном заряде беспрерывно работают 6 часов. В кейсе около 3 полных циклов зарядки.

Итоги

SVEN E-310B – недорогие внутриканальные наушники с активным шумоподавлением, ENC для разговоров, детальным управлением через приложением, хорошими показателями автономной работы и защитой от воды IPX4.
Nothing готовит к релизу наушники Headphone (1)…
Пару дней назад компания Nothing официально объявила дату презентации своего первого флагманского смартфо…
Представлены бюджетные наушники CMF Buds 2a…
Бренд CMF by Nothing представил беспроводные наушники Buds 2a, которые оценены на дебютном индийском рынк…
Наушники Realme Buds Air7 Pro готовы к выходу …
Компания Realme объявила, что 23 апреля в Китае будут представлены беспроводные наушники Buds Air7 Pro. П…
Представлены наушники для сна Soundcore Sleep A30…
Принадлежащий компании Anker бренд Soundcore объявил о выпуске беспроводных наушников для сна Soundcore S…
Обзор Rapoo H150S. Разговорная гарнитура для офиса и дома…
Изучаемая сегодня гарнитура Rapoo H150S ориентирована на использование в офисе и дома. Из ее особенностей…
Обзор Defender Triple. Беспроводные наушники для работы и от…
Беспроводные наушники Defender Triple поддерживают два вида беспроводного соединения и могут использовать…
Sony представила наушники WH-1000XM6…
Сегодня компания Sony представила новые флагманские наушники WH-1000XM6 — продолжение популярной линейки …
Беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z3 оценили в …
Компания OnePlus пополнила ассортимент беспроводных наушников с шейным ободом моделью Bullets Wireless Z3…
Наушники с двойным динамиком и ANC. Обзор BASEUS Bowie H1 Pro Наушники с двойным динамиком и ANC. Обзор BASEUS Bowie H1 Pro
Недорогие внутриканальные наушники на каждый день. Обзор realme Buds T01Недорогие внутриканальные наушники на каждый день. Обзор realme Buds T01
ZONE 51 GENEZIS обзор и тесты беспроводных игровых наушниковZONE 51 GENEZIS обзор и тесты беспроводных игровых наушников
Обзор Rapoo H150S. Разговорная гарнитура для офиса и домаОбзор Rapoo H150S. Разговорная гарнитура для офиса и дома
Беспроводные наушники с SXFI и ANC. Обзор Creative Zen Hybrid SXFIБеспроводные наушники с SXFI и ANC. Обзор Creative Zen Hybrid SXFI
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor