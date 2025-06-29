Обзор SVEN E-310B. TWS-наушники с ANC и ENC

Сам же кейс с традиционным исполнением. Компактен с закругленными боковыми гранями и откидной крышкой. Внутри наушники удерживаются при помощи магнитов.
Заряжается через разъем USB-C в основании. Емкость встроенного в него аккумулятора составляет 300 мАч.
Зарядный кейс, как и наушники, выполнены из пластика. Белый цвет и матовое покрытие не создадут проблем в ходе эксплуатации.
Вытянутая ножка, слегка приплюснута. На внешней стороне микрофон шумоподавления и второй в ее основании.
Управление сенсорное, зона у SVEN E-310B находится на внешней стороне чашек. Тут простая и интуитивная схема взаимодействия. Можно переключать треки, менять громкость, отвечать и отклонять входящий вызов, активировать голосовой помощник.
На ножку динамика ставятся силиконовые амбушюры. В комплекте три пары с разными габаритами для выбора удобной посадки. На внешней стороне чашки есть отверстия, компенсирующие давление.
Выбор режима работы системы активного шумоподавления – отключено, шумоподавление и прозрачность.
Есть функция поиск, отображая последнее место соединения. Просмотр схемы сенсорного управления.
Эквалайзер с набором профилей под разные музыкальные жанры. Усиление басов.
Звук воспроизводят 13 мм драйверы. Звук напористый и басовитый. Верхи немного зажаты, но наушники хорошо справляются с вокалом, классикой и также подойдут для прослушивания аудиокниг. Не искажают, сохраняя четкость. Запас по громкости у них достаточен.
Есть система активного шумоподавления, которая будет актуальная при эксплуатации в городе, позволяя отсечь весь шум и сосредоточиться на звуке. Есть режим прозрачности. Подойдут наушники людям разного возраста, посадка в ушах удобно. В среднем на одном заряде беспрерывно работают 6 часов. В кейсе около 3 полных циклов зарядки.