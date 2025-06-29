Обзор SVEN E-310B. TWS-наушники с ANC и ENC

Внутриканальные наушники SVEN E-310B оснащены 13 мм динамиком со сбалансированным и детализированным звучанием. Поддерживает улучшенное качество звучания во время разговоров, используя группу сразу из четырех микрофонов, отсекающих внешний шум. Активное шумоподавление с режимом прозрачности. Используют Bluetooth 5.4 и игровой режим с низкими задержками.

Комплектация

Компактная коробка с данными по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает зарядный кабель, две пары дополнительных силиконовых амбушюр и документацию.

Внешний вид

Отличительной особенностью этих наушников стало наличие на зарядном кейсе символьно-цифрового дисплея. Они выводят информацию по оставшемуся заряду аккумулятора. Индикация активируется при открытии крышки.

Сам же кейс с традиционным исполнением. Компактен с закругленными боковыми гранями и откидной крышкой. Внутри наушники удерживаются при помощи магнитов.

Заряжается через разъем USB-C в основании. Емкость встроенного в него аккумулятора составляет 300 мАч.

Зарядный кейс, как и наушники, выполнены из пластика. Белый цвет и матовое покрытие не создадут проблем в ходе эксплуатации.

Вытянутая ножка, слегка приплюснута. На внешней стороне микрофон шумоподавления и второй в ее основании.

Управление сенсорное, зона у SVEN E-310B находится на внешней стороне чашек. Тут простая и интуитивная схема взаимодействия. Можно переключать треки, менять громкость, отвечать и отклонять входящий вызов, активировать голосовой помощник.

Софт

На ножку динамика ставятся силиконовые амбушюры. В комплекте три пары с разными габаритами для выбора удобной посадки. На внешней стороне чашки есть отверстия, компенсирующие давление.Для детального управления используется Smart Life, популярное приложение для управления умным домом. Оно доступно на iOS и Android. Приятное оформление с детальным набором возможностей.

Выбор режима работы системы активного шумоподавления – отключено, шумоподавление и прозрачность.

Есть функция поиск, отображая последнее место соединения. Просмотр схемы сенсорного управления.

Тесты

Эквалайзер с набором профилей под разные музыкальные жанры. Усиление басов.Для соединения SVEN E-310B используют Bluetooth 5.4 с кодеками SBC и AAC. В режим сопряжения переходят при открытии крышки. Проблем в работе в ходе эксплуатации с разными типами устройств не обнаружено. В приложении можно активировать «игровой режим» с уменьшенными задержками.

Звук воспроизводят 13 мм драйверы. Звук напористый и басовитый. Верхи немного зажаты, но наушники хорошо справляются с вокалом, классикой и также подойдут для прослушивания аудиокниг. Не искажают, сохраняя четкость. Запас по громкости у них достаточен.

Итоги

Есть система активного шумоподавления, которая будет актуальная при эксплуатации в городе, позволяя отсечь весь шум и сосредоточиться на звуке. Есть режим прозрачности. Подойдут наушники людям разного возраста, посадка в ушах удобно. В среднем на одном заряде беспрерывно работают 6 часов. В кейсе около 3 полных циклов зарядки.SVEN E-310B – недорогие внутриканальные наушники с активным шумоподавлением, ENC для разговоров, детальным управлением через приложением, хорошими показателями автономной работы и защитой от воды IPX4.