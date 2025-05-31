Наушники Meizu PANDAER Pro 3s оценили в 40 долларов

Компания Meizu объявила о выпуске беспроводных наушников PANDAER Pro 3s, которые основаны на 12,4-мм драйверах с титановой мембраной. Новинка характеризуется диапазоном воспроизводимых частот от 10 до 40 000 Гц, поддержкой кодека LHDC, системой активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 50 дБ и автоматической адаптацией к окружающему шуму, автономностью до 5,5 часа или до 30 часов с учетом зарядного кейса, а также защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54. Наушники уже доступны для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 40 долларов.

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