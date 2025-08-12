Обзор Honor Choice Earbuds X7 Pro. Доступные наушники с LDAC и ANC

В начале года мы рассматривали недорогие TWS-наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite с активным шумоподавлением. Сегодня в центре внимания улучшенная версия с поддержкой алгоритма шумоподавления AI во время вызовов, оснащенные тремя встроенными микрофонами, 11-миллиметровыми динамиками с подвижной катушкой и мембраной из титана и полиуретана, а также 10-миллиметровым пьезоэлектрическим керамическим драйвером.

Обзор Honor Choice Earbuds X7 Pro

Комплектация

Упакованы в коробку из плотного картона с пластиковой ручкой. На лицевой стороне красуются отметки о поддержке кодека LDAC и Hi-Res звуке. Внутри зафиксированы на подложке, а сама гарнитура находится в защитном кейсе.

комплектация Honor Choice Earbuds X7 Pro

Комплект включает две дополнительные пары силиконовых амбушюров, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

На выбор представлены в нескольких цветовых расцветках. Защитный кейс с закругленными боковыми гранями. Приятное тактильно матовое покрытие.

внешний вид Honor Choice Earbuds X7 Pro

В основании разъем USB-С, через который идет зарядка кейса и наушников внутри него. Рядом механическая кнопка.

внешний вид Honor Choice Earbuds X7 Pro

Наушники внутри фиксируются с помощью магнитов и надежно удерживаются при открытии крышки. Форма отлита так что извлекать их из кейса будет удобно.

внешний вид Honor Choice Earbuds X7 Pro

Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro выполнены из пластика. Степень защиты от воды и пыли IP54.

внешний вид Honor Choice Earbuds X7 Pro

Покрытие лакированное с эффектом стального блеска. Несмотря на то что у нас они в темном варианте исполнения, заметных проблем с загрязнением следами пальцев нет.

внешний вид Honor Choice Earbuds X7 Pro

Управление сенсорное, на внешней стороне каждой из гарнитуры зона. На касания реагирует корректно, сама схема управления в дальнейшем может быть изменена пользователем с помощью приложения.

внешний вид Honor Choice Earbuds X7 Pro

На каждом из наушников три микрофона, отвечающие как за передачу голоса, так и анализ окружающего шума. На выводной канал динамика устанавливаются силиконовые амбушюры.

внешний вид Honor Choice Earbuds X7 Pro

В комплекте суммарно идут три пары, одна предустановлена изначально и две в комплекте. Они разных размеров для подбора индивидуальной посадки.

внешний вид Honor Choice Earbuds X7 Pro

Софт

Honor Choice Earbuds X7 Pro позволяет провести тонкие настройки при помощи фирменного приложения, объединяющего разные устройства. Интерфейс на русском языке.

приложение Honor Choice Earbuds X7 Pro

В окне управления отдельная информация по заряду кейса, наушников в отдельности. Переключатель режимов активного шумоподавления.

приложение Honor Choice Earbuds X7 Pro

Изменение схемы сенсорного управления. Распознает разные типы действий и каждое может выполнять свою команду.

приложение Honor Choice Earbuds X7 Pro

Режимы работы: автоматически, уют, умеренно и ультра.

приложение Honor Choice Earbuds X7 Pro

Эквалайзер: по умолчанию, усиление басов, усиление вокала, усиление высоких частот.

приложение Honor Choice Earbuds X7 Pro

В дополнительных настройках активируется LDAC, пространственное аудио, адаптивный EQ, определение положения наушников, двойное подключение. Доступен поиск потерянной гарнитуры.

Тесты

Для соединения используется Bluetooth 5.4 с кодеком передачи звука в высоком битрейте LDAC. Поддержка этого кодека также необходима на стороне источника звука. Кодеки AAC и SBC также поддерживаются. Это дополнено исполнением схемы излучателей и все вместе дает звуковую сцену с высоким качеством, особенно с учетом того, что перед нами гарнитура из относительно недорого ценового сегмента. Звучание органичное, высокие частоты звонкие, приятно звучат инструменты и вокал.

тесты Honor Choice Earbuds X7 Pro

Глубокий бас придает звучанию свой характер. Гарнитура подойдет для музыки со стриминговых сервисов, аудиоподкастов и других типовых сценариев. За счет удобное посадки и отсутствии проблем с выпадением при тряске головой, а также с учетом защиты от влаги и пыли, можно использовать во время проведения тренировок в зале или пробежек на природе.

тесты Honor Choice Earbuds X7 Pro

Система активного шумоподавления поддерживает несколько режимов, можно выбрать от умеренного подавления с сохранением детализации звука, до режима «ультра» который подавляет до 50 дБ. Качество работы выше, чем у младшей модели в линейке. Мы использовали эту гарнитуру во время поездки, используя в самолете и наземном транспорте.

тесты Honor Choice Earbuds X7 Pro

Отлично себя показала при голосовой связи. Голос передает без искажения, отсекая внешние шумы. Все слова разборчивы. Встроенный аккумулятор в этой гарнитуре давал около 8 часов с отключенной системой ANC и примерно 5 часов с включенной в максимальном режиме. В зарядном кейсе можно провести два полных цикла.

Итоги

Honor Choice Earbuds X7 Pro – при доступном ценнике предлагает высокое качество звука с кодеком LDAC, активное шумоподавление с AI-технологиями, защиту от воды IP54, тонкие настройки при помощи приложения, хорошие показатели автономной работы.
Наушники Nothing Headphone (1) засветились на фото …
В сети появились живые фотографии наушников Nothing Headphone (1), официальный релиз которых состоится уж…
Наушники Realme Buds Air7 появились в российской продаже…
Компания Realme выпустила в российскую продажу беспроводные наушники Buds Air7, которые доступны в черной…
AirPods получат новые жесты и режим засыпания…
Судя по всему, Apple готовится представить новые функции для AirPods на конференции WWDC, которая стартуе…
Официально: наушники iQOO TWS Air3 Pro готовы к выходу…
Компания iQOO объявила, что официальный релиз беспроводных наушников TWS Air3 Pro состоится 7 августа. В …
Наушники CMF Buds 2 оценили в 5 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры начали продавать представленные минувшей весной беспроводные наушники от компании…
Обзор Defender Phantom Pro. Игровые беспроводные наушники…
Наушники Defender Phantom Pro поддерживают два вида беспроводного соединения, виртуальное 7.1 звучание, о…
Обзор SVEN E-310B. TWS-наушники с ANC и ENC…
Внутриканальные наушники SVEN E-310B оснащены 13 мм динамиком со сбалансированным и детализированным звуч…
Представлена игровая гарнитура SteelSeries Arctis Nova 3X Wi…
Компания SteelSeries объявила о выпуске беспроводных игровых гарнитур Arctis Nova 3X Wireless и Nova 3P W…
Обзор SUUNTO AQUA. Наушники с костной проводимостью для мультиспорта, бассейна и открытой водыОбзор SUUNTO AQUA. Наушники с костной проводимостью для мультиспорта, бассейна и открытой воды
Беспроводные наушники с SXFI и ANC. Обзор Creative Zen Hybrid SXFIБеспроводные наушники с SXFI и ANC. Обзор Creative Zen Hybrid SXFI
Обзор Defender Triple. Беспроводные наушники для работы и отдыхаОбзор Defender Triple. Беспроводные наушники для работы и отдыха
Обзор Edifier ES850NB. Беспроводные наушники Hi-Res с 90 часами автономностиОбзор Edifier ES850NB. Беспроводные наушники Hi-Res с 90 часами автономности
Игровые наушники для консоли и ПК. Обзор SVEN AP-G886MVИгровые наушники для консоли и ПК. Обзор SVEN AP-G886MV
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor