Обзор Honor Choice Earbuds X7 Pro. Доступные наушники с LDAC и ANC

Комплект включает две дополнительные пары силиконовых амбушюров, руководство пользователя и гарантийный талон.
В основании разъем USB-С, через который идет зарядка кейса и наушников внутри него. Рядом механическая кнопка.
Наушники внутри фиксируются с помощью магнитов и надежно удерживаются при открытии крышки. Форма отлита так что извлекать их из кейса будет удобно.
Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro выполнены из пластика. Степень защиты от воды и пыли IP54.
Покрытие лакированное с эффектом стального блеска. Несмотря на то что у нас они в темном варианте исполнения, заметных проблем с загрязнением следами пальцев нет.
Управление сенсорное, на внешней стороне каждой из гарнитуры зона. На касания реагирует корректно, сама схема управления в дальнейшем может быть изменена пользователем с помощью приложения.
На каждом из наушников три микрофона, отвечающие как за передачу голоса, так и анализ окружающего шума. На выводной канал динамика устанавливаются силиконовые амбушюры.
В комплекте суммарно идут три пары, одна предустановлена изначально и две в комплекте. Они разных размеров для подбора индивидуальной посадки.
В окне управления отдельная информация по заряду кейса, наушников в отдельности. Переключатель режимов активного шумоподавления.
Изменение схемы сенсорного управления. Распознает разные типы действий и каждое может выполнять свою команду.
Режимы работы: автоматически, уют, умеренно и ультра.
Эквалайзер: по умолчанию, усиление басов, усиление вокала, усиление высоких частот.
В дополнительных настройках активируется LDAC, пространственное аудио, адаптивный EQ, определение положения наушников, двойное подключение. Доступен поиск потерянной гарнитуры.
Глубокий бас придает звучанию свой характер. Гарнитура подойдет для музыки со стриминговых сервисов, аудиоподкастов и других типовых сценариев. За счет удобное посадки и отсутствии проблем с выпадением при тряске головой, а также с учетом защиты от влаги и пыли, можно использовать во время проведения тренировок в зале или пробежек на природе.
Система активного шумоподавления поддерживает несколько режимов, можно выбрать от умеренного подавления с сохранением детализации звука, до режима «ультра» который подавляет до 50 дБ. Качество работы выше, чем у младшей модели в линейке. Мы использовали эту гарнитуру во время поездки, используя в самолете и наземном транспорте.
Отлично себя показала при голосовой связи. Голос передает без искажения, отсекая внешние шумы. Все слова разборчивы. Встроенный аккумулятор в этой гарнитуре давал около 8 часов с отключенной системой ANC и примерно 5 часов с включенной в максимальном режиме. В зарядном кейсе можно провести два полных цикла.