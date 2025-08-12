Обзор Honor Choice Earbuds X7 Pro. Доступные наушники с LDAC и ANC

В начале года мы рассматривали недорогие TWS-наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite с активным шумоподавлением. Сегодня в центре внимания улучшенная версия с поддержкой алгоритма шумоподавления AI во время вызовов, оснащенные тремя встроенными микрофонами, 11-миллиметровыми динамиками с подвижной катушкой и мембраной из титана и полиуретана, а также 10-миллиметровым пьезоэлектрическим керамическим драйвером.

Комплектация

Упакованы в коробку из плотного картона с пластиковой ручкой. На лицевой стороне красуются отметки о поддержке кодека LDAC и Hi-Res звуке. Внутри зафиксированы на подложке, а сама гарнитура находится в защитном кейсе.

Внешний вид

Комплект включает две дополнительные пары силиконовых амбушюров, руководство пользователя и гарантийный талон.На выбор представлены в нескольких цветовых расцветках. Защитный кейс с закругленными боковыми гранями. Приятное тактильно матовое покрытие.

В основании разъем USB-С, через который идет зарядка кейса и наушников внутри него. Рядом механическая кнопка.

Наушники внутри фиксируются с помощью магнитов и надежно удерживаются при открытии крышки. Форма отлита так что извлекать их из кейса будет удобно.

Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro выполнены из пластика. Степень защиты от воды и пыли IP54.

Покрытие лакированное с эффектом стального блеска. Несмотря на то что у нас они в темном варианте исполнения, заметных проблем с загрязнением следами пальцев нет.

Управление сенсорное, на внешней стороне каждой из гарнитуры зона. На касания реагирует корректно, сама схема управления в дальнейшем может быть изменена пользователем с помощью приложения.

На каждом из наушников три микрофона, отвечающие как за передачу голоса, так и анализ окружающего шума. На выводной канал динамика устанавливаются силиконовые амбушюры.

В комплекте суммарно идут три пары, одна предустановлена изначально и две в комплекте. Они разных размеров для подбора индивидуальной посадки.

Софт

Honor Choice Earbuds X7 Pro позволяет провести тонкие настройки при помощи фирменного приложения, объединяющего разные устройства. Интерфейс на русском языке.

В окне управления отдельная информация по заряду кейса, наушников в отдельности. Переключатель режимов активного шумоподавления.

Изменение схемы сенсорного управления. Распознает разные типы действий и каждое может выполнять свою команду.

Режимы работы: автоматически, уют, умеренно и ультра.

Эквалайзер: по умолчанию, усиление басов, усиление вокала, усиление высоких частот.

Тесты

В дополнительных настройках активируется LDAC, пространственное аудио, адаптивный EQ, определение положения наушников, двойное подключение. Доступен поиск потерянной гарнитуры.Для соединения используется Bluetooth 5.4 с кодеком передачи звука в высоком битрейте LDAC. Поддержка этого кодека также необходима на стороне источника звука. Кодеки AAC и SBC также поддерживаются. Это дополнено исполнением схемы излучателей и все вместе дает звуковую сцену с высоким качеством, особенно с учетом того, что перед нами гарнитура из относительно недорого ценового сегмента. Звучание органичное, высокие частоты звонкие, приятно звучат инструменты и вокал.

Глубокий бас придает звучанию свой характер. Гарнитура подойдет для музыки со стриминговых сервисов, аудиоподкастов и других типовых сценариев. За счет удобное посадки и отсутствии проблем с выпадением при тряске головой, а также с учетом защиты от влаги и пыли, можно использовать во время проведения тренировок в зале или пробежек на природе.

Система активного шумоподавления поддерживает несколько режимов, можно выбрать от умеренного подавления с сохранением детализации звука, до режима «ультра» который подавляет до 50 дБ. Качество работы выше, чем у младшей модели в линейке. Мы использовали эту гарнитуру во время поездки, используя в самолете и наземном транспорте.

Итоги

Отлично себя показала при голосовой связи. Голос передает без искажения, отсекая внешние шумы. Все слова разборчивы. Встроенный аккумулятор в этой гарнитуре давал около 8 часов с отключенной системой ANC и примерно 5 часов с включенной в максимальном режиме. В зарядном кейсе можно провести два полных цикла.Honor Choice Earbuds X7 Pro – при доступном ценнике предлагает высокое качество звука с кодеком LDAC, активное шумоподавление с AI-технологиями, защиту от воды IP54, тонкие настройки при помощи приложения, хорошие показатели автономной работы.