Наушники Nothing Headphones (1) полностью рассекречены

Профильное издание Android Headlines опубликовало подробные характеристики первых полноразмерных наушников компании Nothing, которые будут представлены 1 июля вместе с смартфоном Phone (3). Итак, наушники оснастят корпусом с размерами 173,85:189,25:78 мм и массой 329 граммов, 40-мм динамическим драйвером, настройкой от KEF, поддержкой пространственного звука, функцией распознавания движения головы, системой активного шумоподавления ANC с режимом прозрачности, поддержкой кодеков AAC, SBC, LDAC, поддержкой Google Fast Pair, персональным звуковым профилем, поиском устройства по карте, мультипойнтом, батареей ёмкостью 1040 мАч, автономностью до 35 часов с ANC и до 80 часов без шумоподавления, поддержкой быстрой зарядки и адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3.

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