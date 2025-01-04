Недорогие TWS-наушники с активным шумоподавлением. Обзор Honor Choice Earbuds X7 Lite

Крышка у него в закрытом положении фиксируется при помощи магнитов. В посадочных местах наушники также удерживаются магнитом, это исключит случайное выпадение.
На лицевой стороне светодиодный индикатор. Встроенный в чехол аккумулятор заряжается через USB-C.
У наушников уже знакомая форма корпуса. Со сплющенной ножкой и гладкой чашкой в форме капельки. Есть защита IP54. На выводной канал динамика устанавливаются силиконовые амбушюры.
В комплекте с Honor Choice Earbuds X7 Lite идут две дополнительные пары и суммарно получаем три размерных варианта. Владелец сможет подобрать оптимальную посадку под свои предпочтения.
С внутренней стороны ножек пометки по правой и левой сторонам. На внешней части сенсорная зона. Ее месторасположение определяется за счет небольшого плоского участки, немного утопленного относительно основной плоскости.
На каждом из наушников есть дополнительный микрофон, отвечающий за работу активного шумоподавления. Также имеется отверстие, компенсирующее давление.
Эквалайзер ограничен усилением.
Меняется схема сенсорного управления.
Посадка в ушах удобная. Подойдут людям разного возраста. Одетыми не ощущаются за счет легкого веса. Длительное ношение не вызывало неприятных ощущений. Активное шумоподавление работало корректно, при включении отсекало основную массу низкочастотного шума, включая разговоры и шум двигателя. Уступает дорогим моделям, но работает хорошо.
Установлены 10 мм излучатели. По личной оценке, верхние частоты имеются, но недостаточно детализированы, средние частоты с акцентом на верхнюю часть спектра, басы мягкие. Общая чистота и детализация, ощущаются сжатыми. Хотя для непритязательных пользователей вполне позволят слушать музыку и подкасты.
На одном заряде наушники работали в среднем по 4 часа. В комплектном чехле можно провести около 4 полных циклов.