Недорогие TWS-наушники с активным шумоподавлением. Обзор Honor Choice Earbuds X7 Lite

Не так давно модельная линейка пополнилась недорогими TWS-наушниками Honor Choice Earbuds X7 Lite. При этом поддерживается активное шумоподавление, позволяя сосредоточиться на прослушивании любимой музыки. Также они могут похвастать длительным временем автономной работы, защитой от воды и пыли IP54, а также режимом с низкими задержками для игр.

Комплектация

Компактная коробка из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает силиконовые амбушюры, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Чехол из пластика белого цвета с гладким покрытием. Компактный и легкий, а также удобный для ношения в кармане.

Крышка у него в закрытом положении фиксируется при помощи магнитов. В посадочных местах наушники также удерживаются магнитом, это исключит случайное выпадение.

На лицевой стороне светодиодный индикатор. Встроенный в чехол аккумулятор заряжается через USB-C.

У наушников уже знакомая форма корпуса. Со сплющенной ножкой и гладкой чашкой в форме капельки. Есть защита IP54. На выводной канал динамика устанавливаются силиконовые амбушюры.

В комплекте с Honor Choice Earbuds X7 Lite идут две дополнительные пары и суммарно получаем три размерных варианта. Владелец сможет подобрать оптимальную посадку под свои предпочтения.

С внутренней стороны ножек пометки по правой и левой сторонам. На внешней части сенсорная зона. Ее месторасположение определяется за счет небольшого плоского участки, немного утопленного относительно основной плоскости.

Софт

На каждом из наушников есть дополнительный микрофон, отвечающий за работу активного шумоподавления. Также имеется отверстие, компенсирующее давление.Для смартфона можно будет установить бесплатное приложение, используемое для тонких настроек. После соединения выводится информация по заряду, режиму работы ANC (шумоподавление, выключено и прозрачное).

Эквалайзер ограничен усилением.

Меняется схема сенсорного управления.

Тесты

Эксплуатировалась Honor Choice Earbuds X7 Lite со смартфоном. Соединение проходит через Bluetooth 5.4 с кодеком SBC. Соединение проходит традиционно, после открытия крышки они автоматически переводятся в режим сопряжения. Для устройств Honor будет доступно быстрое подключение с визуальной анимацией.

Посадка в ушах удобная. Подойдут людям разного возраста. Одетыми не ощущаются за счет легкого веса. Длительное ношение не вызывало неприятных ощущений. Активное шумоподавление работало корректно, при включении отсекало основную массу низкочастотного шума, включая разговоры и шум двигателя. Уступает дорогим моделям, но работает хорошо.

Установлены 10 мм излучатели. По личной оценке, верхние частоты имеются, но недостаточно детализированы, средние частоты с акцентом на верхнюю часть спектра, басы мягкие. Общая чистота и детализация, ощущаются сжатыми. Хотя для непритязательных пользователей вполне позволят слушать музыку и подкасты.

На одном заряде наушники работали в среднем по 4 часа. В комплектном чехле можно провести около 4 полных циклов.

Итоги

Honor Choice Earbuds X7 Lite в ценовом сегменте до 2000 рублей станут хорошим выбором, предложив баланс звучания, технологий и качества исполнения. Интересный вариант гарнитуры на каждый день.