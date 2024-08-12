Apple, вероятно, разрабатывает iPhone 17 Air

Скорее всего, данная модель смартфона будет тоньше остальных гаджетов производителя, что для определённой аудитории потенциальных покупателей может стать серьёзным бонусом в случае покупки гаджета нового поколения. Аналитики уверены, что грядущее устройство будет ориентировано на пользователей, которым важнее внешний вид устройства, чем его автономность и производительность в играх или софте. С другой стороны, стоит понимать, что на самом деле у производителя даже в этом случае будет крайне производительное устройство флагманского уровня, которое отлично справляется с любого рода контентом. Даже сейчас базовые модели смартфонов производителя из Купертино легко запускают любые мобильные игры, а в будущем мобильные чипы бренда станут только большее мощными.