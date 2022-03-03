Apple выпускает колонку Beats Pill Plus ограниченным тиражом

Beats выпускает ограниченную серию своей снятой с производства Beats Pill Plus в сотрудничестве с модным брендом Stüssy. Релиз состоялся вскоре после того, как Apple прекратила выпуск Beats Pill Plus в январе. Apple выпустила оригинальный динамик Beats Pill Plus, который был немного больше, чем первый Beats Pill, в 2015 году. Это был первый динамик, выпущенный Apple после приобретения Beats в 2014 году за 3 миллиарда долларов. Эта новая версия Pill Plus будет доступна только в течение ограниченного времени.

Новый Pill Plus сохранит оригинальный дизайн и будет выполнен в гладком черном цвете с белым изображением черепа и скрещенных костей на передней панели динамика. На одной стороне динамика написано: «Единственная хорошая система — это звуковая система». В описании на веб-сайте Stüssy говорится, что новые Pill Plus будут сочетать в себе «фирменную эстетику Южной Калифорнии с богатым и чистым звуковым полем.

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