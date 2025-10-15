Apple выпустила iPad Pro на M5-чипе

Apple официально представила новое поколение iPad Pro, назвав его самым мощным и умным iPad за всю историю. После месяцев слухов компания подтвердила, что устройство работает на процессоре M5, поддерживает быструю зарядку и открывает новую эру возможностей, связанных с искусственным интеллектом, значительно превосходя своего предшественника на M4. Что касается дизайна, устройство сохраняет минималистичный стиль Apple, при этом став самым тонким в линейке — версия с экраном 11 дюймов имеет толщину всего 5,3 мм, а старшая модель — 5,1 мм. При этом обе версии ощущаются более прочными благодаря точной обработке алюминия. Новый дисплей Ultra Retina XDR с технологией Tandem OLED обеспечивает более глубокие чёрные цвета, повышенную яркость и улучшенный HDR.

В сердце iPad Pro находится процессор M5 с архитектурой десяти ядер CPU и GPU, где каждое ядро оснащено нейроускорителем для улучшенной работы ИИ и графических задач. Совместно с шестнадцатиядерным нейронным движком CPU и GPU обеспечивают продвинутые возможности искусственного интеллекта. Для беспроводной сети предусмотрена обновлённая беспроводная платформа с новым чипом N1, который поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, а новый модем C1X обеспечивает на 50 процентов более высокие скорости мобильной связи. Apple утверждает, что M5 ускоряет работу функций искусственного интеллекта до 3,5 раз по сравнению с M4 и до 5,6 раз по сравнению с iPad Pro на M1. Других заметных улучшений у планшета нет.