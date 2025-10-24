Новый планшет HUAWEI MatePad 12 X вышел в России

В российской продаже появился новый планшет HUAWEI MatePad 12 X, который оценен в 50 тысяч рублей за версию с 12/256 ГБ памяти и фирменной клавиатурой Smart Magnetic Keyboard. Версия PaperMatte в той же конфигурации обойдется в 55 тысяч рублей. Также покупатели получат в подарок стилус HUAWEI M-Pencil Pro.

Напомним, что планшет оснащается 12-дюймовым дисплеем PaperMatte с разрешением 2800:1840 пикселей, пиковой яркостью 1000 нит, адаптивной частотой обновления от 30 до 144 Гц, распознаванием 10000 уровней чувствительности к нажатию, тактильной обратной связью и управлением жестами, АКБ ёмкостью 10100 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, основной камерой на 50 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, шестью динамиками, модулями Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.2, фирменной ОС HarmonyOS 4.3, возможностью подключения через USB-C, OTG и NearLink, а также корпусом толщиной 5,9 мм и массой 555 г.