Новый планшет HUAWEI MatePad 12 X вышел в России

Напомним, что планшет оснащается 12-дюймовым дисплеем PaperMatte с разрешением 2800:1840 пикселей, пиковой яркостью 1000 нит, адаптивной частотой обновления от 30 до 144 Гц, распознаванием 10000 уровней чувствительности к нажатию, тактильной обратной связью и управлением жестами, АКБ ёмкостью 10100 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, основной камерой на 50 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, шестью динамиками, модулями Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.2, фирменной ОС HarmonyOS 4.3, возможностью подключения через USB-C, OTG и NearLink, а также корпусом толщиной 5,9 мм и массой 555 г.