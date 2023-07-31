Apple выпустит новые ноутбуки в октябре текущего года

При этом нужно понимать, что хотя новый процессор, вероятно, будет мощнее текущего поколения, в настоящее время нет подробностей о чипе M3 и улучшениях, которые он предложит — даже приблизительных. Инсайдеры лишь предполагают, что производитель выпустит ноутбук топового уровня и что он будет на 15-20% мощнее текущего решения, но не более того. Если вы планируете обновить свой Mac или думаете над тем, чтобы купить новый гаджет, мы бы порекомендовали подождать несколько месяцев, пока Apple не объявит о чипе M3. Чип M3 станет значительным шагом вперед по сравнению с M2, так как он будет изготовлен на процессе 3 нм от TSMC. Соответственно, у него будет большее время автономной работы, больше мощности и, возможно, какие-то свежии функции, о которых пока что никто даже не подозревает.