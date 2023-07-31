Apple выпустит новые ноутбуки в октябре текущего года

Как ранее сообщали инсайдеры, компания Apple планирует организовать специальное мероприятие для анонса iPhone в сентябре текущего года и еще одно мероприятие позже для анонса новых компьютеров Mac. Мероприятие может состояться в октябре или ноябре, когда компания решит представить новый чип M3, однако, если верить информации западных изданий, не все компьютеры Mac будут обновлены до последнего чипа M3, так как компания оставит некоторые модели для следующего года. Да, хотя базовые модели ноутбуков получат процессор до конца текущего года, поставщики секретной информации уверены, что модели MacBook Pro 14 дюймов и 16 дюймов флагманского уровня получат чип M3 только в следующем году.

При этом нужно понимать, что хотя новый процессор, вероятно, будет мощнее текущего поколения, в настоящее время нет подробностей о чипе M3 и улучшениях, которые он предложит — даже приблизительных. Инсайдеры лишь предполагают, что производитель выпустит ноутбук топового уровня и что он будет на 15-20% мощнее текущего решения, но не более того. Если вы планируете обновить свой Mac или думаете над тем, чтобы купить новый гаджет, мы бы порекомендовали подождать несколько месяцев, пока Apple не объявит о чипе M3. Чип M3 станет значительным шагом вперед по сравнению с M2, так как он будет изготовлен на процессе 3 нм от TSMC. Соответственно, у него будет большее время автономной работы, больше мощности и, возможно, какие-то свежии функции, о которых пока что никто даже не подозревает.
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