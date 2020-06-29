Apple выпустит новый iPad 10.8

Все пользователи с нетерпением ждут, когда производитель отправит в продажу новый iPhone, но на самом деле компания Apple работает еще и над запуском нового планшета, который получит диагональ дисплея в 10,8 дюймов, при этом будет обладать всеми нужными для пользователя преимуществами и бонусами. Не сказать, что это прямо очень серьезный выстрел по рынку планшетов, так как не все пользователи могут позволить себе планшет топового уровня от этого производителя. С другой стороны, если вы хотите iPad и думаете над его покупкой, то стоит потерпеть до релиза новинки. Либо вы возьмете новый гаджет и получите крутые функции, либо получите предыдущие поколении со скидкой, ведь обычно в таких ситуациях цены падают на подобные устройства очень сильно.