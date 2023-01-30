Apple выпустит складной iPad в 2024 году

Кроме того, инсайдеры сообщили о том, что компания Apple уже готова выпускать свой собственный складной гаджет, хотя пока что речь идёт исключительно о планшете iPad. Если верить информации поставщиков секретных данных, складной iPad представят весной 2024 года, то есть чуть больше чем через год, и компания планирует постепенно развивать это направление, не забывая при этом о стандартном планшете iPad, потому что складное решение, безусловно, будет дороже и нужно далеко не всем. Но это первый шаг производителя в сторону нового поколения гаджетов, которое будет более привлекательным для аудитории, потому что складных планшетов на рынке сейчас нет, да и Apple явно поработает над софтом, чтобы её решение казалось более приятным.