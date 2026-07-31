Google Pixel 11 Pro Fold показали на новых рендерах

Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовал качественные изображения складного смартфона Google Pixel 11 Pro Fold, который будет официально представлен уже 12 августа. Отметим RGB-подсветку Pixel Glow для отображения уведомлений и визуальной индикации при работе с ИИ-помощником Google Gemini, обновлённый блок тыльной камеры, плоскую металлическую рамку корпуса и скруглённые углы.
Ранее сообщалось, что 12 августа будут представлены Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold. Смартфонам приписывают наличие нового 2-нанометрового процессора Google Tensor G6, тройной основной камеры и увеличенного на 100 долларов ценника.