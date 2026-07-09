Redmi раскрыла характеристики смартфона Note 17 Pro

Компания Redmi раскрыла новые подробности о Redmi Note 17 Pro перед официальной презентацией, которая состоится 14 июля. Смартфон получит аккумулятор Xiaomi Jinshajiang ёмкостью 9000 мАч, что делает его одним из рекордсменов по этому показателю в своём классе. Батарея прошла пятизвездочную сертификацию TUV SUD по качеству и надёжности, для зарядки предусмотрена поддержка проводной технологии мощностью 67 Вт. Также устройство поддерживает проводную обратную зарядку мощностью 22,5 Вт, позволяя подзаряжать аксессуары и другие совместимые гаджеты. Одновременно с анонсом устройства Redmi представила бесплатную программу обслуживания аккумулятора сроком на пять лет для покупателей первой партии смартфона. Если в течение первых четырёх лет состояние батареи снизится ниже 80%, компания бесплатно заменит аккумулятор на новый.

Более того, если ёмкость батареи упадет ниже 80% в течение пятого года эксплуатации, Redmi обещает установить аккумулятор повышенной ёмкости на 10000 мАч вместо стандартного блока на 9000 мАч при соблюдении условий сервисной программы. Компания также подтвердила, что Redmi Note 17 Pro оснащён плоским дисплеем с разрешением 1,5K и пиковой яркостью до 3500 нит под солнечным светом. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, также смартфон прошёл двойную сертификацию SGS и CQC по устойчивости к падениям, успешно выдержав тест на падение с высоты трёх метров на мраморную поверхность. Это серьёзное испытание.