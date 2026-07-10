Vivo T5 Lite 5G получит батарею на 6500 мАч

Компания Vivo раскрыла новые подробности о смартфоне T5 Lite 5G, который будет в ближайшее время представлен в Индии. Производитель подтвердил наличие батареи ёмкостью 6500 мАч, поддержки 44-Вт быстрой проводной зарядки и вертикального блока основной камеры. Ранее сообщалось, что смартфон оснастят 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим адаптером Mali-G57 MC2 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,74-дюймовым LCD-дисплеем, 50-Мп главным модулем тыльной камеры и защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65.