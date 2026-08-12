Опубликованы примеры фото с Redmi K100 Pro Max

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал первые фото с камеры смартфона Redmi K100 Pro Max, который был представлен вчера в Китае. Напомним, что новинка получила тройную камеру с модулями разрешением 200 Мп (датчик изображения HP5), 50 Мп (17-мм сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив на сенсоре JN5 с 5-кратным зумом).

Смартфон также имеет в своем оснащении топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,9-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2608:1200 точек, частотой обновления до 185 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, оперативную память LPDDR5X, флеш-память UFS 4.1, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, аккумулятор ёмкостью 9070 мАч, поддержку 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной, 27-Вт обратной проводной и 22,5-Вт обратной беспроводной зарядок, металлическую рамку, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, два динамика 1115D, настроенные Bose, и дополнительный увеличенный динамик.

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