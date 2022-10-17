Apple внедрит Hybrid OLED в 2024 году

Длительное время на просторах интернета обсуждают технологию Hybrid OLED, которая позволит выпускать планшетные компьютеры или даже смартфоны с более низкой ценой. Например, такого рода дисплей планируют использовать в планшетах iPad в 2024 году, то есть через одно поколение от текущих. Преимущество такой технологии в первую очередь в том, что она более доступна — если сейчас производителю придётся заплатить за одну OLED-панель условно 10 долларов, то Hybrid OLED требует всего 5 долларов, хотя в плане качества изображения заметить разницу не выйдет. Это очень важно для производителя, так как в глобальном плане он получает просто безумный прирост прибыли только за счёт того, что расходы были сильно снижены. И это на самом деле важно.

На текущий момент все компоненты мобильных устройств, будь то планшеты или смартфоны, подорожали в производстве — это связано как с инфляцией на мировом рынке, так и с дороговизной всего нового. Соответственно, если десять лет назад компоненты планшета обходились той же Apple в 170 долларов, то теперь они стоят 400 долларов. Естественно, никто не будет отказываться от прибыли, так что планшеты просто дорожают, а чем выше цена, тем ниже спрос. И чтобы поддерживать хоть какое-то равновесие, производителю приходится искать где бы сэкономить. Именно в этом сценарии дисплей Hybrid OLED позволяет снизить расходы, тем самым оставляя планшет на том же уровне стоимости, что и текущие модели, не отпугивая лишний раз покупателей.
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