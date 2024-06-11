Apple вскоре представит складной гаджет с диагональю 7,9 дюйма

На протяжении достаточно длительного времени по сети гуляет информация о том, что компания Apple планирует в ближайшем будущем выпустить в продажу совершенно новое складное устройство нового поколения. При этом инсайдеры постоянно меняют данные относительно того, какая именно диагональ будет реализована в новом гаджете, потому что производителю нужно иметь нечто среднее между смартфоном и наименьшим планшетом. Соответственно, если верить специалистам из этой отрасли, компания Apple планирует отдать предпочтение варианту на 7,9 дюйма. Это значит, что в сложенном состоянии гаджет будет предоставлять внешний дисплей примерно на 6 дюймов, но при необходимости пользователь получит возможность раскрыть устройство.

Это на самом деле крайне удобное решение, потому что в определённых сценариях пользователям не нужна большая диагональ — например, чтобы листать ленту новостей, читать какие-то сообщения на ходу или просто говорить по мобильной связи. Но если вы хотите поиграть в игры или насладиться работой с текстом в более удобном формате, то наличие большого дисплея явно будет приличным преимуществом. При этом за счёт диагонали в 7,9 дюйма компания Apple не будет создавать конкуренцию внутри продуктовой линейки для iPhone с диагональю 6,7 дюйма и iPad с диагональю 11 дюймов, имея промежуточный вариант. Вопрос только в том, сколько такое решение будет стоит в конечном итоге для покупателя, потому что складной экран явно не будет доступным.