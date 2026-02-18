Apple встроит камеру в AirPods Pro

Компания Apple планирует оснастить ряд будущих устройств, включая новые AirPods Pro, встроенной камерой, чтобы расширить их возможности в сфере искусственного интеллекта и попытаться сдержать стремительный рост конкурентов на рынке носимых ИИ-устройств. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, компания уже длительное время работает над обновлённым дизайном AirPods Pro, предполагающим интеграцию камеры непосредственно в наушники. Он утверждает, что новая версия может выйти уже в этом году и стать частью тройки ИИ-устройств Apple, куда также войдут умные очки и ИИ-кулон. Таким образом компания намерена конкурировать с лидерами рынка, которые получили преимущество благодаря своим умным очкам, выпустив их раньше гиганта из Купертино.

Стоит отметить, что ещё в 2024 году аналитик Мин-Чи Куо сообщал о подготовке AirPods Pro с инфракрасной камерой. Дополнительно в июле 2025 года Apple получила патент на использование камер, напоминающих проектор точек в системе Face ID, для задач определения расстояния и построения 3D-карты глубины. Эти технологии могут найти применение в будущих наушниках. Также недавно появилась теория, связывающая покупку Apple компании Q.ai с разработкой AirPods Pro с ИК-камерой. Предполагается, что такая камера позволит наушникам распознавать немую речь или шёпот пользователя за счёт анализа микродвижений лица, используя технологии Q.ai для более точной обработки данных. Но пока что это лишь предположение.
