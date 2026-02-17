Обзор AnkerSoundcore Liberty Buds. Удобные беспроводные наушники с бархатным звуком и ИИ-помощником

Недавно мы тестировали беспроводные наушники Soundcore AeroFit 2, удобный формат исполнения и хороший звук. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки в центре внимания будет еще одна новинка - Anker Soundcore Liberty Buds в формате semi-in-ear. Оснащены 11 динамиком, поддерживают Bluetooth 6.1 с Hi-Res Audio и пространственный 3D-звук, перевод силами искусственного интеллекта на 100 языков, 4 микрофона для четкой речи, до 7 часов автономной работы и до 30 часов с зарядным кейсом.

Обзор Soundcore Liberty Buds

Комплектация

комплектация Soundcore Liberty Buds

Упаковка из плотного картона с изображением гарнитуры и данными по техническим характеристикам, особенностям работы. Внутри нее зафиксированы на подложке из картона в зарядном футлярее.

комплектация Soundcore Liberty Buds

В комплекте три дополнительные пары ушных крыльев, USB-C кабель, руководство пользователя.

комплектация Soundcore Liberty Buds

Внешний вид

Вместо силиконовых амбушюр в этих наушниках используются ушные крылья. В комплекте четыре пары с разными габаритами, позволяя подобрать индивидуально посадку под себя.

внешний вид Soundcore Liberty Buds

Эти крылья находятся в верхней части ножки и он упирается в противозавиток ушной раковины. Получаем удобную посадку и при этом ушной канал остается свободным и остается возможность контролировать окружающую обстановку, сочетая преимущества двух основных вариантов беспроводных TWS-наушников.

внешний вид Soundcore Liberty Buds

Выполнены из пластика. Конструкция легкая, степень защиты от пыли и воды IP55. Комплексная защита позволит эксплуатировать во время тренировок и гулять под дождем.

внешний вид Soundcore Liberty Buds

Наушники представлены в трех вариантах цветового исполнения. На внешней стороне текстура с интересным эффектом блеска. Выглядят Anker Soundcore Liberty Buds как стильный аксессуар.

внешний вид Soundcore Liberty Buds

Управление сенсорное, она в районе логотипа бренда на ножке, в инструкции или приложении можно просмотреть схему. На касания реагирует корректно. Однократные, двойные, тройные и длительное нажатия, на каждом свое действие.

внешний вид Soundcore Liberty Buds

Зарядный кейс компактен, выполнен в цвет гарнитуры. Открывается крышка сдвигом в сторону, внутри ниша в которой наушники зафиксированы при помощи магнитов. На боковой стороне разъем USB-C, также есть поддержка беспроводной зарядки Qi.

внешний вид Soundcore Liberty Buds

Поддерживается быстрая зарядка, за 10 минут в зарядном кейсе получаем до 4 часов работы. Общие показатели автономной работы порадовали: с активным шумоподавлением 6-7 часов, без активного шумоподавления 5-6 часов. В зарядном кейсе два полных цикла зарядки.

внешний вид Soundcore Liberty Buds

Приложение

приложение Soundcore Liberty Buds

Anker Soundcore Liberty Buds поддерживают ИИ-технологии. Это перевод в режиме реального времени, когда во время встреч или лекции идет живой перевод на один из поддерживаемых языков. Очный перевод при общении двух человек, а также быстрое изучение фраз для контекстного обучения. Подробная информация с примерами работы и подсказками. Также приводится описание других особенностей конструкции и работы поддерживаемых технологий.

приложение Soundcore Liberty Buds

В главном окне информация по заряду наушников в отдельности и зарядного кейса. Быстрое переключение режимов активного шумоподавления: адаптивное, обычный и режим прозрачности. Переключение звуковых эффектов с профилями эквалайзера. Активация игрового режима. Просмотр и изменение схемы сенсорного управления. Функция HearID 2.0 для создания персонального аудиопрофиля с анализом особенностей слуха пользователя.

приложение Soundcore Liberty Buds

Тесты

Наушники поддерживают быстрое подключение Google Fast Pair и используют современный модуль Bluetooth 6.1. Высокое качество передачи звука с Hi-Res Audio (LDAC). Мультипоинт позволит соединиться с двумя источниками одновременно. По качеству соединения нареканий нет, стабильно и на большом расстоянии. Отдельно отмечу – игровой режим, в котором за счет дополнительного сжатия звука сокращаются задержки. Хотя в обычной эксплуатации какой-либо рассинхронизации при просмотре роликов или в играх замечено не было.

тесты Soundcore Liberty Buds

Anker Soundcore Liberty Buds поддерживает технологию адаптивного шумоподавления ANC 3.0. Анализируя окружающий шум при помощи четырех микрофонов отсекает шум общественного транспорта, шум ветра, голоса людей и другие, позволяя сконцентрироваться на прослушиваемых аудиоподкастах или музыке. Несмотря на то что в конструкции нет силиконовых амбушюр, справляются с задачей активного шумоподавления на отлично. Низкочастотный шум отсекается полностью, высокочастотные звуки становятся мягче. При этом нет негативного влияния на сам звук не оказывает.

тесты Soundcore Liberty Buds

Звуковая сцена всегда оценивается индивидуально. Для себя отметил в ней сбалансированность, ясные верхи, бархатистая середина и мягкие басы на фоне. Основное тело у звука в них чистое, достаточно детализированное. Присутствует эффект объема при воспроизведении.

тесты Soundcore Liberty Buds

Итоги

Anker Soundcore Liberty Buds – беспроводные наушники c удобной конструкцией, влагозащитой IP55, сбалансированным звучанием и поддержкой кодека LDAC, фирменным приложением для тонких настроек, технологиями ИИ для перевода на несколько языков и создания индивидуального звукового профиля, сенсорным управлением, активным шумоподавлением ANC 3.0.
