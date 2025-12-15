Обзор Soundcore AeroFit 2. Наушники открытого типа для спорта и не только

Изучаемые сегодня беспроводные наушники Soundcore AeroFit 2, ориентированы на любителей активного образа жизни и спорта. Уникальная конструкция с крючками для ушей, обеспечивающая надежную фиксацию во время интенсивных тренировок. Специальная форма и гибкие материалы не вызывают дискомфорта при длительном ношении. Беспроводное соединение и поддержка актуальных кодеков, до 10 часов автономной работы, функция быстрой зарядки, защита от влаги IP55.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает зарядный кейс, USB-кабель, руководство пользователя.

Внешний вид

Компактный кейс из пластика с матовым покрытием. Удобная форма и компактные габариты, позволят свободно носить гарнитуру в кармане.

Крышка с магнитным креплением, внутри нее гарнитура размещается в нишах и также дополнительно фиксируются при помощи магнитов. С помощью него можно продлить время автономной работы до 42 часов, проведя два дополнительных полных цикла зарядки.

На боковой грани разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного в кейс аккумулятора. Помимо проводной зарядки поддерживается беспроводная зарядка.

Soundcore AeroFit 2 – наушники открытого типа. Состоит корпус из двух элементов, соединенных между собой гибкой петлей. Представлены в нескольких вариантах цветового исполнения.

В отличие от закрытого и полуоткрытого формата они не вставляются в уху. Это добавляет комфорт и не создает дискомфорт при длительном ношении. С учетом того что позиционируются как спортивные, во время тренировок в них можно контролировать происходящее вокруг.

У них есть интересная особенность конструкции, которую не встречали в изученных гарнитурах ранее. Это скрытый шарнир внутри основного модуля с четырьмя положениями. Так можно будет подогнать посадку индивидуально.

Корпус герметичен, защита от влаги IP55. Это означает что им не страшно случайное попадание пота или воды, но без полного погружения в воду. Также после тренировки перед размещением в зарядный кейс необходимо будет протереть насухо.

Софт

На внешней стороне в районе логотипа бренда сенсорная зона. В зависимости от количества касаний и длительности можно отвечать на входящий вызов, ставить воспроизведение на паузу и продолжать его, переключать треки, активировать голосовой помощник.Для Soundcore AeroFit 2 доступно бесплатное приложение, доступное для iOS и Android. При первом подключении выводится информация по особенностям управления, перевода при помощи ИИ, а также регулировки посадки.

В главном окне выводится информация по правому и левому наушнику в отдельности. Быстрый переход в пресеты эквалайзера, изменении схемы сенсорного управления, двойного соединения, активации игрового режима с низкими задержками.

Объемный 3D-звук. Пресеты под определенные музыкальные жанры, усиление громкости или баса, классический бас или четкий вокал. Также доступен пользовательский режим.

Тесты

Изменение схемы сенсорного управления, для правого и левого наушника можно подобрать действие индивидуально. В дополнительных настройках меняется баланс между левой и правой стороной, тональный сигнал запроса, выставляется автоматическое выключение через заданный интервал времени.Для соединения с источником звука используется актуальный Bluetooth 5.4 с кодеками SBC и AAC. Есть возможность соединить с двумя устройствами одновременно. В звуковой сцене на заводском эквалайзере выдает приятную звуковую сцену с динамичными басами. За воспроизведение в них отвечает 20-мм динамики RaceTrack с технологией Soundcore BassTurbo. Насыщенное звучание и хорошая детализация. Присутствует запас по громкости.

Понравилось качество передачи голоса во время звонков. Естественное звучание, без искажения. Здесь оно обеспечивается группой из четырех микрофонов с формированием луча с помощью искусственного интеллекта. Отфильтровывается шум в помещении.

Итоги

Легкий вес и удобная конструкция с возможностью регулировки в четырех положениях. Наушники использовали во время фитнеса. Не смещались и не выпадали при быстром беге и резких движениях головой. При этом нет давления, не перекрывается ушной канал. А аккумулятор в них даст возможность беспрерывного прослушивания музыки на среднем уровне громкости в течение 10 часов.Soundcore AeroFit 2 станут отличным выбором при поиске гарнитуры для фитнеса, спорта и активного образа жизни. Удобный формат открытого типа с направленным звуком, регулируемыми ушными крючками, объемное звучание, мощный бас с технологией BassTurbo, водонепроницаемость IP55, чистая передача голоса с четырьмя микрофонами, приложение для индивидуальных настроек, длительное время автономной работы, беспроводная зарядка кейса.