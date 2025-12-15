Обзор Soundcore AeroFit 2. Наушники открытого типа для спорта и не только

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает зарядный кейс, USB-кабель, руководство пользователя.
Крышка с магнитным креплением, внутри нее гарнитура размещается в нишах и также дополнительно фиксируются при помощи магнитов. С помощью него можно продлить время автономной работы до 42 часов, проведя два дополнительных полных цикла зарядки.
На боковой грани разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного в кейс аккумулятора. Помимо проводной зарядки поддерживается беспроводная зарядка.
Soundcore AeroFit 2 – наушники открытого типа. Состоит корпус из двух элементов, соединенных между собой гибкой петлей. Представлены в нескольких вариантах цветового исполнения.
В отличие от закрытого и полуоткрытого формата они не вставляются в уху. Это добавляет комфорт и не создает дискомфорт при длительном ношении. С учетом того что позиционируются как спортивные, во время тренировок в них можно контролировать происходящее вокруг.
У них есть интересная особенность конструкции, которую не встречали в изученных гарнитурах ранее. Это скрытый шарнир внутри основного модуля с четырьмя положениями. Так можно будет подогнать посадку индивидуально.
Корпус герметичен, защита от влаги IP55. Это означает что им не страшно случайное попадание пота или воды, но без полного погружения в воду. Также после тренировки перед размещением в зарядный кейс необходимо будет протереть насухо.
На внешней стороне в районе логотипа бренда сенсорная зона. В зависимости от количества касаний и длительности можно отвечать на входящий вызов, ставить воспроизведение на паузу и продолжать его, переключать треки, активировать голосовой помощник.
В главном окне выводится информация по правому и левому наушнику в отдельности. Быстрый переход в пресеты эквалайзера, изменении схемы сенсорного управления, двойного соединения, активации игрового режима с низкими задержками.
Объемный 3D-звук. Пресеты под определенные музыкальные жанры, усиление громкости или баса, классический бас или четкий вокал. Также доступен пользовательский режим.
Изменение схемы сенсорного управления, для правого и левого наушника можно подобрать действие индивидуально. В дополнительных настройках меняется баланс между левой и правой стороной, тональный сигнал запроса, выставляется автоматическое выключение через заданный интервал времени.
Понравилось качество передачи голоса во время звонков. Естественное звучание, без искажения. Здесь оно обеспечивается группой из четырех микрофонов с формированием луча с помощью искусственного интеллекта. Отфильтровывается шум в помещении.
Легкий вес и удобная конструкция с возможностью регулировки в четырех положениях. Наушники использовали во время фитнеса. Не смещались и не выпадали при быстром беге и резких движениях головой. При этом нет давления, не перекрывается ушной канал. А аккумулятор в них даст возможность беспрерывного прослушивания музыки на среднем уровне громкости в течение 10 часов.