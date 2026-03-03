Наушники Moto Buds 2 Plus оценили в 150 евро

Компания Motorola пополнила ассортимент беспроводных наушников моделями Moto Buds 2 Plus и Buds 2, которые обойдутся в 150 и 80 евро соответственно. Старшая модель характеризуется 11-миллиметровым динамическим драйвером, арматурным излучателем Knowles, поддержкой Hi-Res Audio, кодека LHDC и пространственного звучания Spatial Audio, настройкой звука Sound by Bose, динамическим активным шумоподавлением Dynamic ANC, шестью микрофонами с технологией Environmental Noise, функцией CrystalTalk AI через приложение Moto Buds для лучшей слышимости собеседника во время телефонных разговоров, автономностью до 9 часов и 40 часов с учётом зарядного кейса.

Moto Buds 2 получили 11-мм динамический драйвер и 6-мм микропланарный магнитный излучатель, поддержку Hi-Res Audio, LHDC и Spatial Audio, систему шумоподавлением с эффективностью до 55 дБ, адаптер беспроводной связи Bluetooth 6.0, время автономной работы до 11 часов до 48 часов соответственно, а также поддержку быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 3 часа работы).
Наушники Fender Audio Mix могут проработать до 100 часов…
Компания Fender Audio пополнила ассортимент наушников своей первой беспроводной моделью Mix, главной особ…
Наушники Realme Buds Air8 оценили в 40 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Buds Air8, которая обойдется на дебю…
Официально: наушники Redmi Buds 8 Pro готовы к выходу…
Компания Xiaomi объявила, что в ближайшее время состоится релиз беспроводных наушников Redmi Buds 8 Pro. …
Наушники Moto Buds 2 Plus показали на рендерах …
Сетевые источники опубликовали пресс-рендеры беспроводных наушников Moto Buds 2 Plus, которые демонстриру…
Глобальная версия REDMI Buds 8 Pro готова к выходу …
Компания Xiaomi объявила, что на презентации 28 февраля состоится международный релиз беспроводных наушни…
Наушники REDMI Buds 8 Lite оценили в 2290 рублей …
В официальной российской продаже появились беспроводные наушники REDMI Buds 8 Lite, которые недавно были …
Samsung выпустила умные наушники Galaxy Buds 4…
Хотя главным событием презентации Galaxy Unpacked традиционно остаётся флагманская серия смартфонов S, ак…
Представлены игровые наушники ASUS ROG Kithara…
Компания ASUS пополнила ассортимент игровых наушников первой моделью с планарными магнитными излучателями…
Обзор SVEN AP-B710MV. Беспроводные наушники с шумоподавлением на каждый деньОбзор SVEN AP-B710MV. Беспроводные наушники с шумоподавлением на каждый день
Обзор Rapoo H150S. Разговорная гарнитура для офиса и домаОбзор Rapoo H150S. Разговорная гарнитура для офиса и дома
Обзор Rapoo VH800. Беспроводные игровые наушникиОбзор Rapoo VH800. Беспроводные игровые наушники
Обзор Rapoo VH850. Беспроводные игровые наушники с длительным временем работыОбзор Rapoo VH850. Беспроводные игровые наушники с длительным временем работы
Обзор AnkerSoundcore Liberty Buds. Удобные беспроводные наушники с бархатным звуком и ИИ-помощникомОбзор AnkerSoundcore Liberty Buds. Удобные беспроводные наушники с бархатным звуком и ИИ-помощником
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor