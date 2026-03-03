Наушники Moto Buds 2 Plus оценили в 150 евро

Компания Motorola пополнила ассортимент беспроводных наушников моделями Moto Buds 2 Plus и Buds 2, которые обойдутся в 150 и 80 евро соответственно. Старшая модель характеризуется 11-миллиметровым динамическим драйвером, арматурным излучателем Knowles, поддержкой Hi-Res Audio, кодека LHDC и пространственного звучания Spatial Audio, настройкой звука Sound by Bose, динамическим активным шумоподавлением Dynamic ANC, шестью микрофонами с технологией Environmental Noise, функцией CrystalTalk AI через приложение Moto Buds для лучшей слышимости собеседника во время телефонных разговоров, автономностью до 9 часов и 40 часов с учётом зарядного кейса.

Moto Buds 2 получили 11-мм динамический драйвер и 6-мм микропланарный магнитный излучатель, поддержку Hi-Res Audio, LHDC и Spatial Audio, систему шумоподавлением с эффективностью до 55 дБ, адаптер беспроводной связи Bluetooth 6.0, время автономной работы до 11 часов до 48 часов соответственно, а также поддержку быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 3 часа работы).