Redmi Buds 8 Active показали на рендерах

Сетевые источники опубликовали изображения беспроводных наушников Redmi Buds 8 Active, которые еще не были представлены официально. Судя по рендерам, наушники выйдут в чёрной, белой и синей расцветках. Наушникам приписывают наличие 14,2-миллиметрового динамического драйвера с титановой диафрагмой, поддержки кодека AAC, двухмикрофонной системы шумоподавления на базе ИИ для лучшего качества телефонных звонков, поддержки Google Fast Pair, батареи ёмкостью 37 мАч у наушников и 475 мАч у зарядного футляра, адаптера беспроводной связи Bluetooth 5.4, интерфейса USB Type-C, времени полной зарядки наушников 1 час, зарядного кейса 2,5 часа, времени автономной работы до 7 часов или до 37 часов. Ориентировочная цена наушников на европейском рынке составляет 20 евро.

