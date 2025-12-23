Официально: наушники Realme Buds Air8 готовы к выходу

Напомним, что предыдущее поколение Buds Air7 оснащается 12,4-мм динамическим излучателем с титановой диафрагмой и магнитом N52, медной катушкой SHTW, поддержкой кодека LHDC 5.0 с сертификатом Hi-Res Audio (96 кГц, 1000 кбит/с) и Dynamic Audio и 360° Spatial Audio, системой шумоподавления Smart ANC с эффективностью 52 дБ, тремя микрофонами, модулем Bluetooth 5.4, поддержкой Dual-device Connection 2.0, Google Fast Pair и Swift Pair, игровым режимом с задержкой 45 мс, временем автономной работы до 13 часов или до 52 часов с учетом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки и защитой от влаги уровня IP55.