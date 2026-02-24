Наушники OPPO Enco Air5 Pro оценили в 47 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Enco Air5 Pro, одной из особенностей которой стала система активного шумоподавления с эффективностью до 55 дБ и диапазоном подавляемых частот до 5000 Гц. Новинка также характеризуется 12-миллиметровым динамическим драйвером с диапазоном частот от 20 Гц до 40 кГц, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0 с функцией одновременного сопряжения с двумя устройствами, поддержкой кодеков AAC, SBC и LHDC 5.0, сертификацией Hi-Res Audio, игровым режимом с задержкой до 47 мс, тремя микрофонами с шумоподавлением на базе ИИ, поддержкой перевода на основе ИИ, батареей ёмкостью 62 мАч для наушника и 530 мАч для зарядного футляра, автономностью до 13 часов или до 54 часов с учетом зарядного кейса, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP55 и массой наушника 4,4 грамма. Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 47 долларов.

