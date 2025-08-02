Обзор Defender Quake LED. Недорогие игровые наушники с микрофоном и подсветкой

Коробка из плотного картона с полиграфией, оформленная в игровой стилистике. Комплект включает переходник на спаренный аудиоразъем, карточку с бонус-кодом, руководство пользователя.
Поддерживается регулировка длины, направляющие выполнены из пластика. Диапазон достаточный, позволяя подобрать посадку индивидуально.
Центральная часть обтянута экокожей с мягким наполнителем. Края прошиты нитками. На внешней стороне нанесен логотип бренда.
Из такого же материала выполнены амбушюры. Обхватывая уши полностью обеспечивают пассивную звукоизоляцию. Наполнитель с памятью формы. Решетка динамика закрыта тканью со строчкой.
У чашек сложная геометрия, на фронтальной стороне зона с многоцветной подсветкой. Ее питание реализовано отдельно от аудиотракта, исключая наводки во время работы.
На левой чашке поворотная ножка микрофона. Если требуется в работе переводится в рабочее положение, если необходимости нет – поднимается и не мешает.
Органы управления Defender Quake LED перенесены на пульт ДУ, зафиксированный на кабеле. Тут механический тумблер микрофона и поворотный барабан регулировки громкости.
Два интерфейса: 4-пиновый 3.5 аудиоджек для передачи звука и USB для питания подсветки. Обязательным является аудиоджек, подсветку можно подключать опционально. Кабель длиной 2 метра с защитной нейлоновой оплеткой. В комплекте есть переходник на раздельные аудиоканалы.
Не требуют для работки установки программного обеспечения и драйвера, совместимы с разными операционными системами и типами устройств. Можно подключать к стационарным ПК, ноутбука, консолям, смартфонам и планшетам.
Подойдут наушники людям разного возраста. Посадка на голове удобна, чашки не давят. В быстром доступе находятся органы управления. В теплом помещении из-за амбушюр из экокожи может наблюдаться запотевание.
Звучание ровное с заметным акцентированием средних частот. Верхние частоты зажаты, басы мягкие. Наушники подходят под сетевые игры, позволяя контролировать происходящее на карте. В свободное время послушать музыку или посмотреть сериал. Установленный тут всенаправленный микрофон передает голос без искажения.