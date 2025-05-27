Обзор SUUNTO AQUA. Наушники с костной проводимостью для мультиспорта, бассейна и открытой воды

Окунитесь в мир музыки, даже когда вы находитесь под водой, с водонепроницаемыми наушниками Suunto Aqua! В модели используется технология костной проводимости - ваши уши остаются открытыми. Наслаждайтесь любимыми треками, подкастами и аудиокнигами, занимаясь водными видами спорта, а также осваивайте разнообразные активности на суше, не теряя связи с окружающим миром.

Suunto Aqua – идеальный компаньон для любого, кто любит плавание и музыку. Эти наушники созданы для плавания и других видов спорта, оснащены функцией отслеживания движений головы, позволяют слушать музыку в автономном режиме. Подключайтесь к смартфону через Bluetooth или загрузите в наушники до 32 ГБ аудиофайлов и забудьте о телефоне. Сегодня мы рассмотрим их детально.

Ранее мы уже рассматривали наушники открытого типа от бренда SUUNTO и после длительного использования можем смело отметить, что это отличный выбор для тех, кто проводит много время на открытом воздухе, занимается спортом и фитнесом. Благодаря костной проводимости звука слушать музыку и подкасты в этих наушниках можно с открытым ухом – это позволяет слушать звуки окружающего мира и оставаться в курсе происходящего вокруг, не прерывая тренировки.

Если же основным видом спорта для пользователя является плавание, выбор подходящих моделей наушников сужается. Здесь не подойдут классические внутриканальные наушники: они выпадают при движениях головы и не позволяют погружаться в воду на глубину.

Тестируемые сегодня наушники Suunto Aqua разработаны специально для пловцов, одна из ключевых особенностей этой модели – водонепроницаемость, соответствующая требованиям стандарта IP68.В отличие от многих моделей с заявленной водостойкостью, которая на самом деле лишь защищает от случайного и краткосрочного падения устройства в воду или дает возможность послушать музыку под дождем, наушники Suunto Aqua обладаю полноценной водонепроницаемостью. Это устройство предназначено для активных пловцов и позволяет погружаться на глубину до 5 метров на 2 часа!

Конструкция у SUUNTO AQUA классическая для моделей открытого типа с оголовьем. Надежная посадка обеспечивается за счет удобной формы и прочной гибкой соединительной дуги из сплава титана с кремнием. Комфортное прилегание к голове и подгонка наушников по размеру значительно снижает риск их потери при резких поворотах головой во время плавания, а также при нырянии.

За время тестирования этих наушников как во время плавания в бассейне в фитнес центре, так и время тренировок в зале и на улице, было отмечено, что наушники не давят на голову, не создают дискомфорта, не мешают активным движениям. Они легкие, весят всего 35 граммов, их не замечаешь на голове, а высокое качество звука позволяет не просто сосредоточиться на прослушивании подкастов и музыки, но и действительно получать удовольствие от неё. Отмечено, что музыка в наушниках звучит особенно интересно и глубоко, когда гаджет вместе с головой оказывается погруженным под воду. Смело можно сказать, что это многопрофильное решение подойдет широкому кругу спортсменов и любителей.

Инженеры Suunto продумали простое и интуитивное управление наушниками при помощи механических кнопок с текстурной маркировкой. Расположение кнопок свободно определяется наощупь слепым методом, сами кнопки нажимаются с небольшим усилием, случайные нажатия во время использования практически исключены. <

Расположены кнопки по следующей схеме: на нижней торцевой поверхности устройства - кнопки управления воспроизведением и постановки на паузу, на боковой стороне левой чашки - многофункциональная кнопка.Помимо этого, в наушниках реализована поддержка управления движением головы и с помощью жестов (с этой технологией мы ознакомились ранее при тестировании модели Suunto Wing ). Ответить на входящий вызов с сопряжённого смартфона можно без помощи рук, покачиванием головы или кивком, что удобно во время активного движения.

Для зарядки гарнитуры используется входящее в комплект поставки зарядное устройство: необходимо установить в него наушники и подключить к USB-C кабелю. Зарядное устройство также выполняет функцию внешнего аккумулятора.

В комплекте Suunto Aqua помимо двухстороннего кабеля USB-C входят также беруши, тканевый чехол, документация. Модель доступна в двух вариантах цветового исполнения: это классический черный и темно-синий/лайм.Ориентированной на пловцов модель Suunto Aqua делает не только внешнее исполнение и высокий класс водонепроницаемости корпуса, но и целый ряд специальных возможностей, которые рассмотрим отдельно.Эти спортивные наушники умеют отслеживать активность во время плавания: оценивать как общие параметры тренировки, так и уделить внимание технике плавания. Для этого в модели используется акселерометр и гироскопические датчики - те, что обычно ставятся в смарт-часы. Наушники умеют собирать данные по технике гребка, углу наклона головы, частоте дыхания и времени скольжения между гребками.

Чтобы использовать все возможности гаджета и повышать спортивное мастерство, владельцу необходимо установить бесплатное приложение SUUNTO, доступное для платформ Android и iOS. С его помощью проводится индивидуальный процесс калибровки, все этапы которой сопровождаются наглядными подсказками. Далее приложение дает поясняющую информацию, позволяющую лучше понять тип предоставляемых данных и методику расчета.

На практике я пробовал плавать в наушниках брассом, слушая подкаст во время тренировки в бассейне. Приложение после завершения тренировки выдавало детальную информацию о плавательном занятии. Сравнивая результаты нескольких заплывов, я, не являясь пловцом, смог понять, что более длительное скольжение после гребка считается лучшей техникой, и в дальнейшем эти данные смогу использовать для корректировки стиля плавания. По степени детализации и точности результатов тренировки наушники Suunto Aqua не уступают спортивным часам, ориентированным на пловцов, и превосходят обычные смарт-часы.Как отмечалось ранее, Suunto Aqua подойдут не только для использования в бассейне или на открытой воде. Меня заинтересовала функция, отслеживающая степень усталости шеи. Используя данные с датчиков движения, приложение SUUNTO предлагает провести несколько типов движения и прыжок, после чего выдает оценку нервно-мышечной усталости.Со смартфоном Suunto Aqua соединяются при помощи актуальной версии модуля Bluetooth. Соединение стабильно на расстоянии до 10 метров. Помимо прослушивания музыки, можно использовать устройство для голосового общения. Голос наушники передают без слышимых искажений. И здесь мы подошли еще к одной особенности, ориентированной на пловцов: эти спортивные наушники можно использовать без смартфона. Есть встроенная память объемом 32 Гбайт, в которую можно загрузить библиотеку любимой музыки, аудиокниги в форматах MP3, WAV, FLAC, M4A, WMA - воспроизводиться они будут автономно.

Для любителей активного отдыха предусмотрен режим "Стандартный". В нем сделан акцент на динамичных басах и громкости, чтобы музыка звучала мощно и энергично даже в шумной обстановке. Этот режим идеально подходит для пробежек по пересеченной местности, велопоездок или просто для прогулок по городу.

Еще один полезный режим - "На открытом воздухе". В нем Aqua использует встроенные микрофоны, чтобы пропускать окружающие звуки в наушники. Вы слышите музыку, но при этом не теряете связь с внешним миром. Это особенно важно для безопасности во время занятий спортом на улице или при движении в оживленном городе.

В режиме «Плавания» устройство фокусируется на четкости вокала и средних частотах, чтобы компенсировать приглушенность звука в воде. Басы становятся менее выраженными, но зато лучше слышны голосовые подсказки тренера или навигационные сигналы, если вы занимаетесь подводным плаванием. Это позволяет оставаться в курсе происходящего и не терять ориентацию, находясь в воде. Выбор режима воспроизведения в наушниках SUUNTO проходит удобно, звучание настраивается под конкретные условия и задачи.

Официально заявлено, что модель Suunto Aqua позволяет до 10 часов автономного воспроизведения звука. Я не могу сказать, что плавал в них 10 часов подряд, но, на основе моих тестов эта цифра вполне достижима. На время автономности гаджета будут влиять такие факторы как режим работы, громкость воспроизводимой музыки, использование Bluetooth или встроенной памяти, задействование датчиков мониторинга активности. Отмечу также, что комплектное зарядное устройство со встроенным аккумулятором дает возможность провести два полных цикла зарядки. В итоге имеем около 30 часов эксплуатации наушников.Из минусов отмечу необходимость быть внимательным и не терять зарядное устройство: также потребуется брать его с собой в поездки.Подведем итоги: спортивные водонепроницаемые наушники с костной проводимостью звука Suunto Aqua оправдывают свою цену, особенно если вы серьезно увлекаетесь водными и сухопутными видами спорта, а также активно используете экосистему бренда SUUNTO, позволяющую аккумулировать и дополнять данные вашей активности и эффективно совмещать разные типы устройств.Реклама АО «НАВИКОМ», ИНН 7716023555, erid: 2VtzqxiNte9