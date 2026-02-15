Наушники Moto Buds 2 Plus показали на рендерах

Сетевые источники опубликовали пресс-рендеры беспроводных наушников Moto Buds 2 Plus, которые демонстрируются в синей и белой расцветках корпуса. Судя по рендерам, новинка получит обновлённый зарядный футляр и технологию Sound by Bose. Дата официального релиза пока не раскрывается.

Напомним, что летом прошлого года были представлены наушники Moto Buds Bass, которые оснащаются 12,4-мм композитными драйверами, фирменным эквалайзером Bass Tuned, сертификацией Hi-Res Audio Wireless, поддержкой кодека LDAC, системой динамического активного шумоподавления с эффективностью 50 дБ, режимом прозрачности, тремя микрофонами и технологией CrystalTalk AI для подавления шума окружающей среды во время телефонных звонков, поддержкой технологии Google Fast Pair, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, защитой от влаги в соответствии со степенью IPX4, автономностью до 7 часов с выключенным шумоподавлением или до 48 часов с учетом зарядного футляра, а также поддержкой быстрой зарядки.

