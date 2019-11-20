Apple захватила рынок наушников

Рынок полностью беспроводных наушников довольно активно растет и развивается, что позволяет все новым компаниям выпускать свои гаджеты и привлекать аудиторию к своему бренду. Однако, как показали исследования крупнейшего американского агенства, компания Apple свободно и очень легко захватила громадную часть рынка полностью беспроводных наушников и даже не думает этот рынок проигрывать. Если верить данным этой компании, на текущий момент в мире компания занимает 45% рынка, а если считать по прибыли, то все 65%. Это громадные показатели, учитывая, что на рынке есть тьма крупных производителей с довольно интересными устройствами. Видимо, конкуренты не очень интересуют потенциальных покупателей, если продажи у них настолько плохие.