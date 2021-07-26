Apple заказала 100 миллионов процессоров для iPhone 13

Apple, по-видимому, разместила у TSMC крупный заказ на более чем 100 миллионов чипов A15 Bionic. Благодаря этому компания может работать над устранением любых проблем с поставками и компонентами для своей будущей линейки iPhone 13. Согласно новым слухам (полученным от издания WccFTech), гигант из Купертино ожидает увидеть повышенный спрос на новую флагманскую линейку смартфонов iPhone 2021 года и поэтому попросил поставщиков увеличить производство на 20 процентов по сравнению с iPhone 12 предыдущего поколения. В число поставщиков входят мировые производители, среди которых и крупнейший контрактный производитель микросхем TSMC, который, согласно недавним слухам, будет поставлять производителю iPhone колоссальные 100 миллионов единиц процессоров. Хотя поставки чипсетов A15 Bionic будут производиться не только для грядущего iPhone 13.

Сообщается также, что компания будет держать дополнительный запас новейших чипсетов для любых грядущих продуктов. Это может включать в себя планшет iPad Mini 6, который, как ожидается, выйдет в конце этого года с измененным дизайном. Предыдущие отчеты также утверждали, что A15 Bionic будет установлен и на следующем iPhone SE. Несмотря на то, что другие продукты также оснащены чипом A15 Bionic, большинство новых процессоров будет зарезервировано для iPhone 13, который, как ожидается, будет пользоваться большим спросом. И это вполне ожидаемо — смартфон, теоретически, должен предоставить море различных бонусов.
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