Apple запускает новую гарантию в России

Длительное время пользователи из России могли лишь мечтать о гарантии по программе AppleCare+, но теперь производитель электроники запускает расширенную гарантию и в нашей стране. Стоит отметить, что с наличием AppleCare+ пользователь получает два года гарантии, у него льготные тарифы на ремонт и возможность получить обслуживание в любом магазине компании Apple по всему миру. Также важно отметить, что компания предоставляет поддержку по этой программе практически всем своим продуктам — iPhone, MacBook, iMac, Mac Pro, iPad, Apple Watch, iPod, наушники AirPods и Beats. Так что вскоре можно будет смело рекомендовать приобретать дополнительно данную программу, чтобы потом меньше переживать в случае, если ваше устройство вышло из строя.