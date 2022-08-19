Apple запустит свои продукты в этом году гораздо раньше

Помимо этого, аналитик также говорил о растущей глобальной рецессии. Он заявил, что риск глобальной рецессии возрастает и непредсказуем. Отныне со стороны Apple может быть хорошим шагом запустить свои продукты как можно скорее, чтобы избежать влияния рецессии на спрос на будущие продукты. Apple уже работает над оптимизацией цепочки поставок и минимизацией связанных с ней ограничений. Ранее на этой неделе сообщалось, что производство iPad будет остановлено из-за отключения электроэнергии в Китае. Куо заявил, что воздействие будет минимальным, если проблемы будут решены к 20 августа. Мы должны принять к сведению, что Apple довольно хорошо справилась с поставками iPhone в этом году из-за растущего спроса на iPhone 13 в Китае. Напротив, Studio Display и новые модели MacBook пострадали, когда дело дошло до доступности.