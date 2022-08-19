Apple запустит свои продукты в этом году гораздо раньше

Недавно сообщалось, что 7 сентября Apple проведет свое первое осеннее мероприятие, на котором будет анонсирована последняя флагманская серия iPhone 14. Если новости верны, компания проводит мероприятие немного раньше, чем обычно. Сегодня аналитик Минг-Чи Куо поделился своими мыслями о дате запуска iPhone 14 и о том, почему это будет хорошим шагом для компании. Марк Гурман из Bloomberg поделился, что 7 сентября Apple проведет свое осеннее мероприятие, на котором будут анонсированы новые модели iPhone 14, Apple Watch Series 8 и многое другое. Увидев отчет, Куо поделился в Твиттере, что «дата анонса / отгрузки iPhone 14 может быть раньше, чем iPhone 13/12, что может быть одной из причин, по которой Apple предложила положительный прогноз на 3 квартал 2022 года на основании последнего отчета о доходах».

Помимо этого, аналитик также говорил о растущей глобальной рецессии. Он заявил, что риск глобальной рецессии возрастает и непредсказуем. Отныне со стороны Apple может быть хорошим шагом запустить свои продукты как можно скорее, чтобы избежать влияния рецессии на спрос на будущие продукты. Apple уже работает над оптимизацией цепочки поставок и минимизацией связанных с ней ограничений. Ранее на этой неделе сообщалось, что производство iPad будет остановлено из-за отключения электроэнергии в Китае. Куо заявил, что воздействие будет минимальным, если проблемы будут решены к 20 августа. Мы должны принять к сведению, что Apple довольно хорошо справилась с поставками iPhone в этом году из-за растущего спроса на iPhone 13 в Китае. Напротив, Studio Display и новые модели MacBook пострадали, когда дело дошло до доступности.