Apple запустит в Китае красные iPhone XS и XS Max

Apple, очевидно, готовится добавить немного цвета в свои модели iPhone XS и XS Max. Согласно новому слуху, к концу этого месяца компания выпустит два своих флагманских телефона красного цвета в Китае.

В отличие от прошлых красных смартфонов Apple, на них не будет маркировки PRODUCT (RED), что неудивительно, потому что даже красные устройства iPhone 7 и iPhone 8, продаваемые в Китае, не использовали его, хотя на международном уровне они были известны как PRODUCT (RED). Вместо этого официальным названием цветового варианта для XS и XS Max будет China Red. Цены не должны отличаться от итераций Space Grey, Silver и Gold.

Таким образом компания планирует уменьшить спад продаж, ведь Apple отправила почти на 20% меньше iPhone в течение четвертого квартала по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.