Archos Diamond и его функции

Характеристики Archos Diamond включают в себя чипсет MediaTek Helio P70, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, 6,39" AMOLED-экран с разрешением 2340х1080 точек (19,5:9), предустановленную Android 9 Pie, поддержку FM-радио, двойную основную камеру 16 Мп + 5 Мп, 8-Мп фронталку и аккумулятор на 3400 мАч с поддержкой быстрой зарядки. При этом Archos не стала делать вырез в дисплее, а реализовала выдвижную фронтальную камеру а-ля Vivo NEX. Это не единственное современное решение в новинке. Так, сканер отпечатков пальцев тут встроен в экран, есть поддержка NFC и даже беспроводная зарядка. Что случается не так часто, Archos поставила в Diamond разъём USB Type-C, но не отказалась от 3,5-мм порта для наушников.Стоимость смартфона составит 22300 тысяч рублей.