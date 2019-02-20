Archos Diamond и его функции

2019-02-20, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Archos Diamond; [49]
Характеристики Archos Diamond включают в себя чипсет MediaTek Helio P70, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, 6,39" AMOLED-экран с разрешением 2340х1080 точек (19,5:9), предустановленную Android 9 Pie, поддержку FM-радио, двойную основную камеру 16 Мп + 5 Мп, 8-Мп фронталку и аккумулятор на 3400 мАч с поддержкой быстрой зарядки. При этом Archos не стала делать вырез в дисплее, а реализовала выдвижную фронтальную камеру а-ля Vivo NEX. Это не единственное современное решение в новинке. Так, сканер отпечатков пальцев тут встроен в экран, есть поддержка NFC и даже беспроводная зарядка. Что случается не так часто, Archos поставила в Diamond разъём USB Type-C, но не отказалась от 3,5-мм порта для наушников.Стоимость смартфона составит 22300 тысяч рублей.


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