Archos Diamond выглядит шикарно

Официально представлен смартфон Archos Diamond, который обзавелся очень крутой функцией — у него есть выдвижная камера, которая прячется, если можно так сказать, в верхней грани корпуса. То есть, если вам фронтальная камера на текущий момент не нужна, то вы просто пользуетесь полноценным дисплеем смартфона. Большая диагональ в 6,39 дюйма дает вам возможность играть в игры или смотреть фильмы без ненавистных рамок и вырезов под камеру. Если же камера вам понадобится, то вы просто включаете ее и делаете снимки. Кроме того, у модели Archos Diamond довольно мощная начинка, которая позволяет не только дизайном любоваться, но и получать удовольствие от любимого контента. Стоимость смартфона составляет 300 евро, не очень уж дорого.