Archos Oxygen 101 S выглядит привлекательно

В последнее время информации о новых планшетах практически нет — может сложиться впечатление, что производители просто забыли о данном сегменте. Однако, на самом деле некоторые компании все же продолжают выпускать свои новинки. Яркий тому пример — планшетный компьютер Archos Oxygen 101 S, который выглядит довольно привлекательно и за свои деньги является одним из самых интересных решений на рынке. У планшета диагональ дисплея составляет 10,1 дюйм, на нем можно играть в игры или заниматься рабочими задачами, смотреть фильмы в путешествиях и так далее. Вероятно, если вы давно хотели себе планшет такого уровня, то обязательно стоит обратить внимание на эту новинку. Это не флагманская модель, но у нее есть все необходимое, чтобы вы забыли о дорогих флагманах и занимались тем, что вам интересно.