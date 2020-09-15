Arm теперь принадлежит компании NVIDIA

Компания NVIDIA объявила о приобретении Arm Limited за 40 миллиардов долларов.

Отсюда следует, что SoftBank получит 12 миллиардов долларов наличными и 21,5 миллиард долларов акциями NVIDIA. Также SoftBank, может получить дополнительно до 5 миллиардов наличными или в виде акций. 1,5 миллиарда долларов NVIDIA выплатит сотрудникам Arm.

Приобретение Arm знаменует крупнейшее приобретение этого года. Компания NVIDIA наращивает свою мощь приобретая компании различных отраслей. Для NVIDIA приобретение Arm укрепит их позиции в качестве разработчика микросхем, в то же время предоставив им еще больший технологический портфель для выхода на рынок серверов и новые возможности для продажи.