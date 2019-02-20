Astell&Kern SP1000M Gold и его функции

Модель SP1000M Gold поддерживает установку сторонних стриминговых сервисов для прослушивания музыки. Также треки можно хранить на встроенном накопителе объемом 256 ГБ с возможностью расширениями картами microSD ещё на 400 ГБ.Новый SP1000M Gold сохранил габариты SP1000M, но стал заметно тяжелее из-за корпуса из латуни с золотым напылением. Под 4,1-дюймовым сенсорным экраном расположились восьмиядерный процессор, способный воспроизводить музыку в высоком разрешении, включая PCM 32/384 и DSD256, и сдвоенный ЦАП AK4497EQ от Asahi Kasei.Astell&Kern SP1000M Gold — новый плеер флагманской линейки A& Ultima. Являясь улучшенной версией недавно вышедшего SP1000M, он получил корпус из премиальных материалов и сдвоенный цифро-аналоговый преобразователь от компании Asahi Kasei, способный передавать аудио в разрешении 32 бита. Новинка уже доступна для покупки в России. О стоимости смартфона пока неизвестно.