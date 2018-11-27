Astrum представила Barrel Speaker ST400 в паре с микрофоном

Astrum выпускает ультрапортативный наружный динамик ST400 с беспроводным микрофоном. Он имеет динамичный дизайн корпуса, удобную ручку и прочный ремень для переноски. Акустическая система оснащена 3-дюймовым низкочастотным мощным динамиком, который предлагает высокочувствительный диапазон с впечатляющим стереофоническим звуком. Устройство имеет светодиодный дисплей, который показывает вам информацию и рабочий статус. Давая вам богатый и кристально чистый звук, динамик производит 25 Вт RMS.

Акустическая система поддерживает BT, Micro SD, USB, AUX и FM. Динамик также оснащен регуляторами громкости сбоку. Встроенная аккумуляторная батарея 3000 мАч позволяет воспроизводить музыку до 6 часов. Продукт уже поступил в продажу.