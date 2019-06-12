Asus ROG Phone 2 будет оснащен дисплеем с частотой 120 Гц

Хотя заслуга «изобретения» игрового смартфона принадлежит Razer, именно Asus популяризировал идею игрового смартфона по всему миру с помощью своего телефона ROG. В недавнем посте на Weibo Asus объявил, что с ROG Phone 2 получит более высокую частоту обновления экрана. Существующий телефон ROG поставляется только с OLED-экраном 90 Гц. Очевидно, новинка будет иметь очень четкий экран с невероятно высокой частотой обновления 120 Гц.

Дисплей смартфона с более высокой частотой обновления - это всегда визуальное удовольствие, что было доказано недавно выпущенным OnePlus 7 Pro, который представил 90 Гц экран в массы. Тем не менее, это не первый раз, когда мы увидим экран 120 Гц на смартфоне. Ранее Razer Phone и Razer Phone 2 дебютировали с экранами с частотой обновления 120 Гц.

Хотя многие телефоны выпускаются с экранами, поддерживающими более высокую частоту обновления, вы должны иметь в виду, что игры также должны поддерживать эти высокие частоты обновления, чтобы обеспечить наилучшие впечатления.

Как и во всех игровых телефонах 2019 года, ROG Phone 2 наверняка будет опираться на чипсет Snapdragon 855, до 12 ГБ ОЗУ и хранилище UFS 3.0 для более быстрой скорости чтения/записи. Питать устройство скорее всего будет аккумулятор 5000 мАч. Другие ожидаемые функции включают 48 МП камеру Sony, а также Quad HD + дисплей. И, конечно же, наличие устройства под маркой ROG означает, что оно будет отличаться игровым дизайном, похожим на ноутбук, со светодиодной подсветкой RGB.