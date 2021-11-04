Asus ROG Phone 5s появился в Европе

Еще в августе Asus анонсировала серию «S» для своей линейки телефонов ROG Phone, а теперь смартфон официально отправился в Европу. Стоимость ROG Phone 5s составляет от 999 евро за версию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Новый телефон доступен для предварительного заказа в онлайн-магазине Asus. Первые поставки ожидаются в конце этого месяца. ROG Phone 5s выпускается в цветах Phantom Black и Storm White.

Ключевым моментом продаж обоих игровых телефонов является новейший чипсет Qualcomm Snapdragon 888+, который имеет разогнанное ядро ​​процессора Prime Kryo 680 с тактовой частотой 3,0 ГГц, а также улучшенный на 20% движок AI. Еще одно небольшое улучшение - задержка касания 24,0 мс благодаря новой частоте дискретизации касания 360 Гц. Остальные характеристики и функции остались неизменными по сравнению с ROG Phone 5.