Asus ROG представляет портативный монитор на 240 Гц

Новый ROG Strix XG17 от Asus - это 17-дюймовый портативный игровой монитор, работающий на частоте 240 Гц и оснащенный технологией адаптивной синхронизации, обеспечивающей плавность игры.

Asus не выпустила много характеристик, но 17-дюймовый дисплей оказался легким и достаточно тонким, чтобы поместиться в любую сумку. Как и другие портативные мониторы Asus, в устройстве используется чехол в стиле оригами, который складывается в подставку, поддерживающую монитор.

ROG Strix XG17, хотя и не раскрывает подробностей, также поставляется с подставкой, которая может держать монитор на высоте прямо над лицевой панелью вашего ноутбука. Размещение портативного монитора выше, а не сбоку от экрана ноутбука, является интересной концепцией, учитывая, что все другие портативные мониторы, должны располагаться рядом с вашей системой, занимая много места.

Дисплей предлагает два способа подключения к нему, либо через микро HDMI, либо через USB Type-C alt mode (используя DisplayPort). Вы можете включить его через USB Type-C или до 3 часов автономной работы от его внутренней батареи.