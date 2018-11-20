Asus Zenfone 5Z получит обновление Android Pie

2018-11-20, Автор - Люция Хайруллина; Продукт - Asus Zenfone 5Z ; [90]
Изначально Asus Zenfone 5Z при выходе на рынок считался самым дешевым смартфоном работающим на процессоре Snapdragon 845. Он был запущен на базе Android Oreo, но в скором времени, в январе 2019 года, телефон получит обновление операционной системы Android Pie.

В пресс-релизе компании указано, что обновление займет не менее недели, при этом пользователям не стоит беспокоится, так как на смартфон придет уведомление.
Asus Zenfone 5Z является первым смартфоном, который появился с Snapdragon 845.

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