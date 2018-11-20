Asus Zenfone 5Z получит обновление Android Pie

Изначально Asus Zenfone 5Z при выходе на рынок считался самым дешевым смартфоном работающим на процессоре Snapdragon 845. Он был запущен на базе Android Oreo, но в скором времени, в январе 2019 года, телефон получит обновление операционной системы Android Pie.

В пресс-релизе компании указано, что обновление займет не менее недели, при этом пользователям не стоит беспокоится, так как на смартфон придет уведомление.Asus Zenfone 5Z является первым смартфоном, который появился с Snapdragon 845.