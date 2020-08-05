Asus анонсировала безопасный для глаз монитор VA27AQSB

ASUS представляет 27-дюймовый монитор VA27AQSB с функцией защиты глаз.

Разрешение составляет 2560 × 1440 пикселей, что соответствует формату QHD , оснащен с сертификацией TUV и защитой от мерцания и низкого синего света. Монитор имеет трехстороннюю безрамную рамку с IPS экраном, которая выдает широкие углы обзора.

Поскольку это не игровой монитор, скорость отклика составляет 5 мс, а частота обновления - 75 Гц. Однако технология синхронизации дисплея поддерживает как AMD FreeSync, так и NVIDIA G-Sync Compatible. Также монитор имеет функцию «GamePlus», которая отображает настройки прицеливания, таймера и счетчика FPS.

Другие характеристики: яркость 350 кд /, контрастность 1000: 1 , угол обзора 178 ° по горизонтали и вертикали. Оснащен видеоразъемами HDMI1.4, DisplayPort1.2 , два порта USB 2.0 и 3,5-миллиметровое аудиогнездо, также имеет встроенный стереодинамик 2W. Монитор поставляется с высокопроизводительной подставкой с наклоном от -5 до 35 °, поворотом от -180 до 180 °, поворотом от -90 до 90 ° и регулировкой высоты 150 мм с шагом 100x100 мм.