Asus открывает бета-версию для Android 10 на 12GB ROG Phone II

2019-11-11, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Asus; [89]
ASUS собирается начать бета-тестирование для ROG Phone II. Это может дать возможность одним из первых протестировать Android 10 на этом устройстве. Рассматриваемая бета-версия также включает новую версию ZenUI для ROG Phone II. Шанс попробовать открыто только для тех, кто имеет международный вариант от 12 / 512 GB, а не китайский вариант от 8 / 128 GB.

Те, у кого есть соответствующая модель ROG Phone II, должны представить все соответствующие отчеты об ошибках и отзывы об этой бета-сборке Android 10. Для этого необходимо пройти учетную запись, и другие критерии для бета-тестеров включают активное присутствие на официальном сайте сообщества ZenTalk. Кроме того, они могут запрашивать различные части личной информации, а также IMEI, серийный номер и текущее состояние прошивки соответствующего устройства.

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