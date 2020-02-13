Asus представила ноутбук с оптическим приводом

Многие производители уже давно отказались от оптических приводов для своих ноутбуков, но Asus решила удивить публику представив ноутбук X545FA с оптическим приводом.

Ноутбук ASUS X545FA оснащен 15,6 дюймовым Full-HD дисплеем, толщина ноутбука составляет 23 мм. Устройство весит 1,9 кг. Ноутбук представлен в двух вариантах: с процессором i3 и i7 в паре с графической системой Intel UHD. Установлена оперативная память 8 Гб DDR4 SDRAM и накопитель объемом 512 ГБ M.2 PCIe 3.0 x2 SSD. Asus заявляет, что устройство обеспечивает до 8 часов работы без подзарядки.

Как говорилось ранее, модель укомплектована оптическим приводом Super Multi DVD, с функцией чтения и записи. DVD привод не поддерживает диски Blu-ray. Ноутбук X545FA имеет три USB порта, Wi-Fi 5, Bluetooth, HDMI, Audio Jack и microSD. Клиенту доступна веб-камера, стереодинамики и микрофон.